Intentaron degollar a joven madre venezolana en Perú mientras recogía a su hijo en el colegio

29-09-25.-Una mujer venezolana identificada como Andrea Campos denunció haber sido víctima de un intento de homicidio el pasado 25 de septiembre en Lima, Perú. Según su relato, mientras se dirigía a recoger a su hijo en el colegio, un hombre desconocido la interceptó en la vía pública y le cortó el cuello.Campos compartió su experiencia a través de redes sociales, mostrando fotografías de sus heridas y expresando su temor por su vida.La víctima señaló que el atacante parecía haber estado observando su rutina diaria, indicando un conocimiento previo de su dirección y horarios. "Claramente ha sido contratado o enviado este sujeto por alguien que sabía muy bien mi dirección y mi rutina y el colegio de mi menor hijo", dijo.Afortunadamente, vecinos que presenciaron el ataque intervinieron rápidamente, evitando que la agresión tuviera consecuencias fatales. Gracias a su valentía y a la pronta respuesta de la mujer, quien logró pedir ayuda, se evitó una tragedia mayor.Actualmente, Andrea Campos se encuentra bajo resguardo, mientras que la Policía Nacional del Perú investiga el incidente. Las autoridades han iniciado las pesquisas correspondientes para identificar al agresor y esclarecer los motivos detrás de este ataque.Del mismo modo, la venezolana expresó su preocupación por la seguridad de su familia en Perú. Por lo que solicitó a las autoridades que se tomen medidas para garantizar la protección de los ciudadanos.Este caso ha generado preocupación entre la comunidad venezolana en Lima, que enfrenta desafíos adicionales. Esto debido a la situación migratoria y la percepción de vulnerabilidad en un entorno extranjero.