Identifican a víctimas del ataque a ICE en Dallas: un venezolano entre los heridos de gravedad

Agentes del orden público registran un vehículo cerca del lugar donde se produjo un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas Credito: AP

28-09-25.-Dos de los detenidos que resultaron heridos de gravedad en el ataque armado de esta semana a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas se identificaron como José Andrés Bordones Molina (Venezuela) y Miguel Ángel García Hernández (México).

Según reseño una fuente a CNN, ambos migrantes, que se encontraban en la mira de las autoridades para ser deportados, sufrieron el impacto de los disparos del atacante, quien, paradójicamente, actuó con desprecio contra el Gobierno federal.

El venezolano José Andrés Bordones Molina y el mexicano García Hernández figuran entre las tres personas heridas durante el asalto, que también resultó en la muerte de un detenido, cuya identidad no ha sido revelada.

Las víctimas se encontraban dentro de una furgoneta, estacionada en la entrada fortificada de la instalación, esperando ser trasladadas a un centro de detención de larga duración. El venezolano se encontraba presuntamente en situación migratoria ilegal.

Detalles sobre los heridos

Por su parte, Miguel Ángel García Hernández, originario de San Luis Potosí, México, se encuentra en estado crítico y conectado a soporte vital después de recibir entre tres y cuatro impactos de bala, uno de ellos en el cuello. Su hermano, Fernando Gutiérrez, señalaron en entrevistas que los médicos no dan esperanzas de recuperación a la familia.

La otra víctima, Norlan Guzmán Fuentes, presentaba un historial que incluía detenciones previas por agresión, porte indebido de arma de fuego, daño criminal y asalto agravado con arma mortal.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, había confirmado que los tres se dirigían a una instalación de detención de largo plazo.

El atacante, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, murió en el lugar por un disparo autoinfligido. Los investigadores sostienen que el motivo detrás del tiroteo era su "odio hacia el gobierno federal" y su intención de atacar al personal de ICE. No obstante, las víctimas directas de su violencia fueron los detenidos.

Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, resumió la situación durante una conferencia de prensa: "La trágica ironía de su malvado plan aquí es que fue un detenido quien murió y otros dos detenidos los que resultaron heridos".

En un giro conmovedor, a la madre de García Hernández, la deportaron hace dos meses, está solicitando permiso para regresar a Estados Unidos y despedirse de su hijo, quien se debate entre la vida y la muerte. Las autoridades han asegurado que los demás detenidos que presenciaron el ataque continuarán con sus procedimientos migratorios.

Con información de CNN