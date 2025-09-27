Provea califica de "ejecución sumaria" ataques de EEUU a barcos en el Caribe

Credito: Web

27-09-25.-Provea catalogó el viernes de “ejecución sumaria” los ataques estadounidenses a supuestas embarcaciones del narcotráfico en aguas del Caribe.



“Estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles”, dijo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado divulgado en su página en internet.



El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que los buques de guerra en el Caribe --que están equipados con misiles de largo alcance y transportan una fuerza de desembarco de 2.000 marines— pretenden combatir a los cárteles latinoamericanos.



Pero el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ha descrito el despliegue naval como un ataque a la soberanía del país y parte de un esfuerzo de Washington para derrocar a su gobierno. El gobierno estadounidense, sin embargo, no ha dado señales de que tenga previsto realizar una incursión terrestre.



Desde el despliegue el gobierno de Trump ha reportado el ataque a tres embarcaciones que señaló de estar supuestamente transportando drogas. Los ataques han dejado al menos 17 personas muertas.



Provea indicó que esas acciones “constituyen un ejercicio ilegal de uso de la fuerza letal”.



Los activistas de derechos humanos, que se cuentan entre los más severos críticos de Maduro, señalaron que si bien las autoridades venezolanas “tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional”, esas actuaciones deben “tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de derechos humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social”.



En respuesta al despliegue militar, Maduro ha llamado a civiles a enlistarse y entrenar para enfrentar al “imperio estadounidense” si se registra una agresión. Venezuela también ha realizado ejercicios militares en las inmediaciones de la isla La Orchilla, a 160 kilómetros al norte de Caracas.



Provea expresó además su preocupación sobre la posible declaración de “ un estado de conmoción exterior ”, anunciado por Maduro si el país sudamericano fuese agredido, entre otras medidas, que según la organización son “pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos”.



El mandatario no dio detalles del eventual decreto, sin embargo, la constitución venezolana indica que el estado de conmoción aplica cuando se pone seriamente en peligro la seguridad de Venezuela y sus ciudadanos.

