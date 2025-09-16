Trump advierte extender operaciones antidrogas a cárteles terrestres tras ofensiva marítima

Donald Trump advirtió que Estados Unidos (EEUU) podría extender sus operaciones contra el narcotráfico hacia objetivos terrestres. Sus declaraciones se produjeron al referirse a un segundo ataque contra supuestos «narcoterroristas» que operarían desde Venezuela.

Trump afirmó que su ofensiva marítima en el Caribe ya muestra resultados: «Ya no hay barcos en el océano. La primera vez que fuimos, había cientos. Ahora no los hay». Sugirió que los pescadores podrían estar evitando la zona por temor a ser confundidos con narcotraficantes.

El Mandatario alertó que ahora el narcotráfico se desplaza por tierra y dirigió una advertencia directa a los cárteles: «Vamos a detenerlos también. Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos a los barcos».

Trump justificó la medida citando que «el año pasado mataron a 300 mil personas en nuestro país». La referencia alude a las muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos durante el último año.

La advertencia se produce en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe que Venezuela ha calificado como «agresión». Trump vinculó directamente a Venezuela con el narcotráfico, aunque no presentó evidencia concreta durante la rueda de prensa.

A pesar de estos operativos y amenazas, el gobierno de Trump no ataca el problema real que son los grandes cargamentos de estupefacientes que pasan a lo largo del Pacífico hacia EEUU y sólo se concentra en derribar pequeñas lanchas con insignificantes alijos de droga que se trasladan por el Caribe.