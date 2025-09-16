Detienen en Trujillo a capitán de la Fanb por presuntas "acciones terroristas"

Credito: Web

16-09-25.-Autoridades detuvieron en el estado Trujillo a un capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que está señalado de presuntas «acciones terroristas», confirmó el gobernador Gerardo Márquez.



Asimismo, el mandatario regional precisó que se desarticuló una presunta célula que tenía planes contra instituciones gubernamentales.



«Nosotros seguiremos actuando como lo establece la Constitución. No vamos a ceder ni un milímetro al enemigo interno», dijo Márquez.



En concreto, el aprehendido responde al nombre de Javier Romero Briceño. De acuerdo con el reporte de Unión Radio, el gobernador de Trujillo lo vinculó con dos médicos de la entidad aprehendidos previamente y que supuestamente están involucrados en estos planes.



Se trata de Juan Torres y Elizabeth Rodríguez, quienes, según Provea, quedaron bajo arresto tras denunciar la falta de insumos en el Hospital Central de Valera.



Márquez hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades para «mantener la paz».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 775 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/09/15/detienen-en-trujillo-a-capitan-de-la-fanb-por-presuntas-acciones-terroristas/)