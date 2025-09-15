Provea denuncia "secuestro" de dos médicos en Trujillo tras denunciar falta de insumos en hospital de Valera

Credito: Sumarium

15-08-25.-La ONG Provea denunció este domingo el «secuestro» de los doctores Juan Torres y Elizabeth Rodríguez, de 61 y 63 años respectivamente, hecho ocurrido en el estado Trujillo, después de que Torres denunciara la falta de insumos en el Hospital Central de Valera.



La detención, dijo la ONG en X, ocurrió el pasado 10 de septiembre, el mismo día que denunciaron el arresto de los familiares de Pedro Andrade Hernández, quienes ya se encuentran en libertad.



Presuntamente, en el operativo en el que fueron detenidos el Sr. Torres y la Sra. Rodríguez, actuaron funcionarios de la GNB, Conas, Policía del estado Trujillo, Sebin, y las divisiones Daet y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



«Iban de camino a su trabajo mis padres Juan Torres y Elizabeth Rodriguez. Fueron detenidos y llevados a la Coordinación de Investigaciones Policiales en la urbanización La Beatriz», señalan.



Asimismo, antes de su arresto, el doctor Torres «sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital Central de Valera donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada».



Tras la aprehensión, la vivienda de los señores Torres y Rodríguez fue allanada sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Además, durante el procedimiento se produjo hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada, de acuerdo a lo denunciado por los familiares.



«Durante el transcurso del día el lugar de trabajo de ambos fue allanado, y aproximadamente a las 5:00 pm también lo fue su hogar ubicado en la urbanización La Beatriz en Valera estado Trujillo«, apuntó Provea.



La pareja fue trasladada este viernes a la sede del Conas en El Paraíso, en Caracas. No se ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados, señaló la ONG.

