Donato Carmona: 60 años de una desaparición que aún clama justicia

14-09-25.-Han transcurrido seis décadas desde que Donato Carmona, obrero de la construcción y dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fuera secuestrado y desaparecido por los cuerpos represivos del Estado venezolano. Su nombre permanece como símbolo de la resistencia obrera y de la brutal represión que se desató contra quienes se enfrentaron a las dictaduras y gobiernos que, en nombre de una falsa democracia, persiguieron sin tregua al movimiento popular.

Nacido en Nirgua, estado Carabobo, el 16 de febrero de 1907, Carmona comenzó desde muy joven a trabajar como ayudante de albañilería. Su origen humilde lo vinculó a las luchas sociales y, en la década de los treinta, se incorporó al PCV.

Durante los años cincuenta asumió importantes responsabilidades en la clandestinidad contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sufriendo prisión y torturas a manos de la temida Seguridad Nacional. Posteriormente, junto a figuras como Alberto Lovera, jugó un papel decisivo en la organización de las brigadas obreras de autodefensa, que enfrentaron a los cabilleros de Acción Democrática.

Más tarde, con el inicio de la lucha armada, fue uno de los cuadros encargados de estructurar las primeras Unidades Tácticas de Combate (UTC) y de entrenar a los frentes guerrilleros «Simón Bolívar», «José Antonio Páez» y «Manuel Ponte Rodríguez».

Jesús Faría, histórico dirigente comunista, lo describió como "un obrero de noble corazón, de natural sencillez, jovial, fuerte, astuto, de sangre fría y servicial; que cumplió grandes responsabilidades en los peores momentos de la represión anticomunista".

El 9 de septiembre de 1965, Carmona fue detenido en pleno centro de Caracas por funcionarios de la Dirección General de Policía (Digepol) y del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Sifa). Trasladado al Teatro de Operaciones de Cachipo, en Maturín, conocido como el "Campamento de la Muerte", fue sometido a crueles torturas durante semanas. Desde entonces, nada más se supo de su paradero.

La desaparición de Carmona generó una fuerte denuncia pública. El periodista y defensor de derechos humanos José Vicente Rangel, en sesión de la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 1965, alertó sobre la existencia de centros clandestinos de reclusión y torturas, señalando directamente el caso:

Denuncio la desaparición del ciudadano Donato Carmona, de 60 años de edad, dirigente sindical que luchó contra la dictadura perezjimenista y fue torturado por la Seguridad Nacional. Su esposa e hija lo buscan desde el 9 de septiembre. Se han cumplido ya más de dos meses de su desaparición, después de haber sido detenido en el centro de Caracas por efectivos de la Dirección General de Policía.

Décadas después, testimonios recogidos por sobrevivientes y excombatientes guerrilleros confirmaron lo que muchos sospechaban. Roberto Bastardo, integrante del Frente Guerrillero Manuel Ponte Rodríguez, recordó:

A Donato Carmona lo sacaron por los lados de Caripito, lo mataron y también está desaparecido… A Donato dicen que lo pusieron a cavar su tumba y dijo: ‘Al único al que le trabajo gratis es al Partido Comunista, así que yo no voy a hacer ese hueco’.

En 2016, la Comisión por la Justicia y la Verdad, en su Informe Final, identificó responsabilidades directas. Según el documento, Roberto Valdés, alias "Velutini", actuó en el Sifa junto a Ildemaro Sarmiento y habría participado en el fusilamiento de Carmona en el sitio conocido como Caño Cruz, en la carretera entre Caripito y Carúpano, en noviembre de 1965.

Sesenta años después, el nombre de Donato Carmona sigue siendo recordado no solo por su militancia política, sino también como víctima de la desaparición forzada, una de las más dolorosas heridas que dejó la violencia estatal contra el movimiento obrero y popular venezolano. Su historia es testimonio de lucha, dignidad y resistencia, y continúa inspirando a las actuales generaciones que luchan por los derechos del pueblo.