(VIDEO) Jean Mendoza y sindicalistas de la madera en Bolívar, se solidarizan con Daniel Romero

Jean Mendoza, Sec. Gen. de SITRAEMAS y otros directivos en solidaridad con el luchador sindical de SIDOR preso Daniel Romero Credito: Composición Aporrea / SITRAEMAS / WEB

11/09/2025.- El dirigente sindical de SITRAEMAS (Sindicato de Trabajadores de la Madera y Similares) Jean Mendoza, junto a otros directivos de esa organización, que agrupa a trabajadores madereros de la transnacional MASISA en el estado Bolívar, emitió un mensaje de solidaridad con Daniel Romero, sindicalista de la siderúrgica SIDOR que se encuentra preso desde 2023 por motivos relacionados con su lucha laboral.

En un video, Jean Mendoza, flanqueado por los miembros de SITRAEMAS Jesus Fuentes, Ruben Brito y Julio Herrera, expresa el apoyo y solidaridad hacia Daniel Romero, encarcelado hace ya dos años por acusaciones que criminalizan sus reclamos y luchas laborales.

Expone, en nombre de la directiva del sindicato que representa, haberse enterado por las redes sociales de que Romero ha intentado suicidarse y se encuentra en grave situación de salud: “Nosotros le hacemos un llamado al gobierno para que se haga responsable de la salud del compañero Daniel y que se haga una revisión de sus medidas, por el bienestar de él y de su familia".

Jean Mendoza también se encuentra judicializado y bajo medidas cautelares debido a que la gerencia de la transnacional MASISA en Guayana lo demandó para neutralizar su lucha laboral y el ejercicio de sus funciones sindicales en favor de los trabajadores madereros de esa empresa extranjera (chilena), queriendo utilizar la "Ley del Odio" desde la patronal en contra de los trabajadores organizados que defienden sus derechos.

En torno al caso de Daniel Romero se han venido produciendo diversas manifestaciones de solidaridad sindical dentro de Venezuela e incluso a nivel internacional, de voces y organizaciones que critican y condenan la criminalización, judicialización y privación de libertad de luchadores laborales en Venezuela con acusaciones de instigación al odio, conspiración o concierto para delinquir e incluso terrorismo, todo ello por reclamos laborales y sindicales que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley del Trabajo venezolana, así como por los tratados o convenciones internacionales respecto al trabajo y los Derechos Humanos.

VIDEO del mensaje solidario de Jean Mendoza y de la directiva de SITRAEMAS: