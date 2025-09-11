(VIDEOS) Organizaciones del Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo exigen libertad e integridad de Daniel Romero

Organizaciones del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo exigen libertad y respeto por la integridad y salud del activista sindicalista preso Daniel Romero Credito: Composición Aporrea / ENDDP / Web

Dirigentes de organizaciones integrantes del espacio de unidad de acción Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo exigen al gobierno de Nicolás Maduro la liberación del trabajador siderúrgico Daniel Romero, que se encuentra detenido hace alrededor de dos años bajo condiciones y causas no esclarecidas por el gobierno y que viene presentando problemas delicados de salud, además de haber tenido un supuesto intento de suicidio por las circunstancias de su privación de libertad a raíz de sus protestas en torno a los problemas laborales de los trabajadores de SIDOR.

Voceros de las agrupaciones políticas del Encuentro, manifestaron a través de videos su alarma y preocupación por la delicada situación del sindicalista siderúrgico Daniel Romero, privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo I desde junio de 2023.

Señalan que Romero, de acuerdo con lo dicho por sus familiares, habría atentado contra su vida hace algunos días y fue trasladado en ambulancia fuera del penal en estado crítico, pero dijeron no conocer su destino actual. Exigen información del gobierno y que se garantice la integridad del dirigente sindical, para el cual reclaman la liberación inmediata.

Se supo que el trabajador padece «problemas en el sistema nervioso" que le afectan en su mano izquierda, y que su condición se ha visto agravada por las precarias condiciones carcelarias a las que es sometido.

Todas las personas que se manifiestan en los videos de las organizaciones que se coordinan en el espacio unitario del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo demandan la libertad plena de Daniel Romero, así como para todos los trabajadores y sindicalistas encarcelados y procesados judicialmente por su lucha laboral, social o su opinión política. Denuncian la política sistemática de criminalización contra los trabajadores organizados.

Piden el apoyo de todos los trabajadores y el apoyo de toda nuestra comunidad para denunciar este caso y exigir la libertad del líder sindical Daniel Romero, cuya vida y salud están en grave riesgo, además de su integridad psicológica, sometido a la violación de sus derechos humanos y procesales. Muy especialmente se dirigen a todos los trabajadores sidoristas para presionar en favor de la libertad de éste y de otros activistas sindicales llevados a prisión por sus luchas.

A continuación los videos de miembros del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo:

Gustavo Martinez, de Marea Socialista

(organización que hace parte de la Liga Internacional Socialista)

Jackeline López, del PCV-Dignidad

Oswaldo Ramos, del PCV-Dignidad

Rafaél Uzcátegui, del PPT-APR

Luís Romero, de Revolución Comunista

(sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria)

José Bodas Lugo, del PSL y C-CURA, Sec. Gen. de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela https://youtube.com/shorts/YqzaOWaRHkY?si=OOJ42Ijq6oDvp_Da