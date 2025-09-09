Catar “condena en los términos más enérgicos” el ataque del régimen de Israel contra edificios residenciales en Doha

El ejército israelí ha confirmado la ofensiva contra altos mandos de HAMAS, después de que se reportaran explosiones en Doha.

Según el canal 12 de la televisión israelí, el jefe del Buró Político de HAMAS, Jalil al-Haya, y Zaher Yabarin, alto dirigente del movimiento, fueron los principales objetivos del ataque israelí, mientras que algunos medios árabes sostienen que los blancos eran Jalil al-Haya y Jaled al-Meshal, miembro del Buró Político de HAMAS.

ِDe acuerdo con el medio israelí KAN, la operación terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense.

Breaking | An Israeli air strike targets the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

Una fuente citada por Al Jazeera, ha indicado que la delegación negociadora de HAMAS fue atacada durante una reunión en la capital catarí, donde se discutía la propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza presentada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Además, ha enfatizado que todos los miembros que participaron en la reunión en Doha sobrevivieron al intento de asesinato perpetrado por el régimen sionista.

#ULTIMAHORA | Según fuentes israelíes, un miembro del equipo negociador de Hamas habría sido blanco de un ataque en la capital catarí.

El incidente, aún sin confirmación oficial, ha generado preocupación en medio de las tensiones regionales. pic.twitter.com/RHZcTEI3ht

— HispanTV (@Nexo_Latino) September 9, 2025

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, ha afirmado en un comunicado que el país "condena en los términos más enérgicos" el ataque del régimen de Israel contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de HAMAS.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza a la seguridad de los qataríes y los residentes de Catar", ha declarado.

Asimismo, ha declarado que el país "condena enérgicamente" este ataque del régimen sionista, afirmando que Catar "no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni su continua intromisión en la seguridad regional, ni ninguna acción que atente contra su seguridad y soberanía".

"Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles", ha informado.

#ULTIMAHORA |El momento de la agresión israelí en Doha

Medios israelíes informaron que el ataque contra líderes de Hamas en la capital catarí fue ejecutado en coordinación con Estados Unidos, en medio de crecientes tens!ones regionales. pic.twitter.com/nbInITvewD

— HispanTV (@Nexo_Latino) September 9, 2025

Por su parte, Irán ha condenado enérgicamente el ataque terrorista israelí contra Catar, calificándolo de "flagrante violación" de todas las leyes y normas internacionales.

"Esta acción extremadamente peligrosa y criminal constituye una flagrante violación de todas las normas y regulaciones internacionales", ha declarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai.

De acuerdo con los reportes, la delegación negociadora sobrevivió al ataque, aunque las conversaciones fueron suspendidas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la violación de la soberanía catarí.

Israel trató de “justificarse” atribuyéndole a los líderes atacados ser responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023 y de dirigir operaciones contra el Estado israelí. El gobierno israelí asumió “responsabilidad total” por la operación, aunque no mencionó directamente a Catar.

Este ataque marca un punto crítico en las negociaciones para una tregua en Gaza y ha generado tensiones diplomáticas en la región. Destruye toda alternativa de negociación al convertir los encuentros para la negociación de los conflictos en trampas para matar a la delegación considerada enemiga en territorios de otros países, lo que rompe brutalmente con toda normativa internacional. El gobierno de los Estados Unidos parece haber tenido conocimiento de las intenciones de Israel.

Noticia relacionada:

(VIDEO) Trump cumple su amenaza: Israel ataca a los líderes de Hamás en Qatar