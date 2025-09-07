Activista de American Caucus califica de “racista y xenófoba” decisión de revocar el TPS para venezolanos

Referencial Credito: Web

07-09-25.-La activista Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus (VAC), advirtió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que benefició a miles de venezolanos en 2021 responde a una estrategia para “dejar sin estatus legal a la mayor cantidad de migrantes posibles y convertirlos en sujetos de deportación”.



En entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Ferro calificó la medida como “un ataque sistemático, racista y xenófobo” contra la migración venezolana, que genera temor e incertidumbre entre los más de 268.000 beneficiarios directos del TPS, vigente desde 2021 y que expirará el próximo 10 de septiembre, con efecto 60 días después de su publicación en el Registro Federal.



La activista explicó que la esperanza de los migrantes está puesta en una decisión que debe emitir en los próximos días el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, respaldada ya por una sentencia de la Corte de Apelaciones.



“Si no hay decisión de la corte (…) los venezolanos del grupo del 2021 quedarían igual que los del 2023 sin el estatus del TPS como protección”, señaló.



Beneficiaros del TPS “no han cometido delitos”



Agregó que el VAC ha trabajado con abogados para reactivar la extensión otorgada durante la administración de Joe Biden hasta octubre de 2026, mientras impulsan una lucha legislativa en el Congreso en busca de una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios.



Según la activista, el mismo gobierno de Estados Unidos ha tenido que admitir que no hay más de 600 venezolanos con algún cargo criminal y que los condenados no pasan de dos docenas entre más de un millón de connacionales que viven en la nación norteamericana.



Asimismo, afirmó que ningún beneficiario de TPS ha sido señalado de cometer algún delito, porque el programa exige chequeos de antecedentes muy profundos y de llegar a hacerlo quedaría eliminado del programa de inmediato.



“Las personas con TPS merecen la oportunidad de seguir estando legal porque han hecho todo de manera correcta. Incluso muchísimos venezolanos con TPS de este grupo del 2021 ni siquiera han estado ni un solo día ilegal en los Estados Unidos”, declaró.



Ferro llamó a los venezolanos a unirse frente a la coyuntura y subrayó que el objetivo inmediato es ganar tiempo hasta 2026 para que las familias puedan organizar sus vidas, definir sus decisiones y preparar nuevas vías de regularización.

