Triple asesinato de una familia en Falcón genera conmoción

03-09-25.-La comunidad de Mauroa, estado Falcón, está consternada este martes, 2 de septiembre, tras el triple asesinato de una familia en el callejón Las Flores.



Las víctimas fueron identificadas como Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja sentimiental Kelvin Navas y Daikelis Navas, hija de la pareja.



Medios locales, como La Mañana, así como periodistas de la región, han reportado que los cuerpos de las tres personas fueron hallados sin vida dentro de su vivienda. Los cadáveres tenían signos de una brutal violencia, con contusiones craneales.



Se cree que el autor de los asesinatos era alguien conocido.



Autoridades han desplegado un fuerte operativo, incluyendo alcabalas, ya que cuerpos policiales creen que el criminal podría intentar huir hacia el estado Zulia.

