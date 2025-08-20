La CPI ordena al fiscal Karim Khan que se aparte del caso sobre Venezuela por posible conflicto de interés

20-08-25.-El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela I por un conflicto de intereses. La decisión fue confirmada el lunes 18 de agosto en un documento difundido por la institución, luego de que la Sala de Apelaciones solicitara su retiro a inicios de mes.



El tribunal señaló que la cuñada de Khan, la abogada internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa al gobierno de Nicolás Maduro, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.



Aunque Khan defendió que nunca conversó con su cuñada sobre el caso ni coincidió con ella en reuniones relacionadas, los jueces ratificaron la necesidad de que se apartara.



Karim Khan: “Siempre actué con imparcialidad”



En su escrito, Khan expresó: “El fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo exima de la situación en Venezuela I”.



Lamentó no haber recibido directrices más claras de la Cámara respecto a la obligación de excusarse, aunque subrayó que actuó con apego a sus deberes estatutarios.



“Siempre actué con imparcialidad. Tras una primera recusación fallida, entendí que mi deber era vigilar continuamente mis obligaciones estatutarias, avanzando con la investigación, no apartándome de ella”, sostuvo Khan.



Mame Mandiaye Niang asumirá el caso de Venezuela



Con la aceptación de su solicitud, la responsabilidad del expediente pasará a la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang, quien tendrá ahora el control del proceso de investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Karim Khan aseguró además que no tendrá “ninguna participación en curso” en la causa ni acceso a expedientes o decisiones judiciales para preservar la integridad del proceso.