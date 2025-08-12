MP imputa a activista Martha Lía Grajales por "incitación al odio", “conspiración con Gobierno extranjero” y “asociación”

12-08-25.-El Ministerio Público venezolano informó este lunes que fue imputada la activista Martha Lía Grajales, detenida desde el pasado viernes, por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».A través de su cuenta en Instagra, El MP, indicó que a la activista la presentaron «en el lapso de la ley».«El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República», alegó Saab.Indicó que a la ciudadana se le ha dictado privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».«El Ministerio Público como garante de la justicia y los derechos humanos velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución«, agregó.A Grajales la detuvieron el viernes 8 de agosto tras participar en una protesta que se realizó a las afueras de la sede del Sistema de Naciones Unidas en Caracas, donde reclamó y volvió a denunciar los atropellos de los que ella y mujeres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad sufrieron el 5 de agosto en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).