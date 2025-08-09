PCV: ¡Exigimos la aparición con vida y liberación inmediata de Martha Lía Grajales!

En este video Martha Lía Grajales lee el comunicado en solidaridad con las Madres en Defensa de la Verdad en la actividad frente a Naciones Unidas. Poco tiempo después de eso, a metros de ese lugar fue secuestrada por funcionarios sin identificar pic.twitter.com/anyfVWzHxr — Manuel Azuaje R. (@Manuelfilosofia) August 8, 2025

09-08-25.-El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia ante el país y la comunidad internacional el secuestro de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, integrante del colectivo Surgentes.Martha Lía, una destacada militante de izquierda, fue detenida arbitrariamente este viernes 8 de agosto al culminar un acto en solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, realizado frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas. Este acto se realizó en desagravio a la violenta agresión sufrida la noche del martes 5 de agosto por este comité, cuando grupos parapoliciales atacaron su vigilia pacífica ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).La detención fue ejecutada por individuos sin identificación, quienes se movilizaban en una camioneta sin placas, confirmando el carácter ilegal y clandestino de esta acción.El viraje autoritario de la administración de Nicolás Maduro se ha profundizado: la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo ha anulado el Estado de derecho, sino que pretende instaurar un clima generalizado de terror para sofocar el descontento popular.A las detenciones masivas de jóvenes, estudiantes y trabajadores registradas en 2024, se suman ahora detenciones selectivas contra activistas, dirigentes políticos, sociales y sindicales.Exigimos, la aparición con vida de Martha Lía Grajales; su liberación inmediata; y el cese de la persecución y la represión contra quienes defienden los derechos humanos y luchan por la justicia social.¡Defender derechos no es delito!¡Basta de represión!Buró Político del Comité Central del PCVCaracas,8 de agosto de 2025.