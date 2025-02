MAS exige liberar a presos políticos venezolanos tal como se hizo con estadounidenses

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Prensa MAS

04-02-25.-Sobre la visita que hizo a Venezuela, Richard Granell, alto funcionario de la administración de Trump, donde se logró la liberación de 6 estadounidenses por parte del gobierno nacional, la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, cuestionó la situación de los venezolanos que continúan encarcelados tras la jornada electoral del 28-J.



«¿Por qué no hay una medida así de rápida y efectiva para liberar a los jóvenes y presos políticos venezolanos que siguen detenidos por pensar diferente?».



La dirigente política recordó que el MAS presentó un documento, a propósito de su 54 aniversario, donde se reitera la necesidad de una amnistía general para todos los presos políticos.



«Una amnistía general contribuirá con la pacificación del país y con la búsqueda de distintas soluciones para enfrentar el cúmulo de dificultades».



Verdeal manifestó su preocupación por la medida que tomó Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los miles de ciudadanos venezolanos que emigraron a los Estados Unidos por diferentes razones. Aseguró que tal situación genera mucha incertidumbre ante la posibilidad de deportaciones masivas.



Explicó que la figura del TPS le daba a los solicitantes la posibilidad de quedarse de manera permanente en los Estados Unidos, acudiendo luego a otro estatus migratorio.



«Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos porque un número significativo de venezolanos entraron de manera legal y hoy le aportan a la economía norteamericana. No son delincuentes, por lo que exigimos respeto a sus derechos humanos y un trato digno».



La vicepresidenta del MAS calificó de sorpresiva la convocatoria del CNE para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores, el domingo 27 de abril, a pesar de que están pautadas en el ordenamiento legal.



«Siempre hemos llamado a la participación electoral. Sin embargo, estamos conversando con instancias internas del partido y otros factores democráticos para tomar una decisión definitiva».



Advirtió que deben existir condiciones mínimas para que el MAS participe en esos comicios, como la habilitación de la tarjeta política del partido, para lo cual se hacen las gestiones pertinentes.



«Será un camino duro por transitar, pero más difícil será si no se respetan las reglas de juego establecidas en la normativa electoral vigente. Siempre será mejor participar que dejar a los venezolanos sin una opción».



El MAS hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que haya pluralidad en el venidero proceso de votación, en aras de recobrar la confianza en el sistema electoral venezolano y en el voto.



«La democracia se ejerce siempre a través del sufragio, no tenemos otra arma que no sea la del voto. Las organizaciones políticas abogamos por mejores condiciones electorales para reforzar esta vía».



Insistió la dirigente política en que el MAS nunca ha llamado a la abstención, por considerarla una estrategia que acarrea una gran frustración, desconcierto y desmovilización ciudadana.



Nota de prensa

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1503 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/02/03/mas-exige-liberar-a-presos-politicos-tal-como-se-hizo-con-estadounidenses/)