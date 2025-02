Jubilados de la CVG exigen liberación inmediata para trabajadores detenidos

Jubilados de la CVG Credito: C.Caroní

En su primera manifestación del año 2025, el grupo de jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que protesta frente al holding todos los miércoles desde hace seis años, exigió rotundamente la liberación de todos los trabajadores detenidos en el contexto poselectoral, así como libertad inmediata para los presos políticos del estado Bolívar.



“Estamos empezando el año 2025 con mucha fuerza para continuar la lucha. Seguimos expresando nuestra solidaridad a nuestros hermanos de lucha, actores políticos, dirigentes sindicales y luchadores sociales que se encuentran tras las rejas por el solo hecho de levantar su voz por los derechos del pueblo. Exigimos al Ministerio Público y a Nicolás Maduro que presente fe de vida de nuestro hermano Ramón Bejarano, de Américo De Grazia, de Carlos Chancellor y de todos los presos políticos. Desconocemos sobre la salud de esos hermanos. Continuamos la lucha. Seguimos el combate”, expresó Gustavo Barrios, secretario de organización del sindicato de la Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven).



En el marco de la tensión política originada por la toma de posesión del pasado 10 de enero, al menos seis personas fueron apresadas en el estado Bolívar, todos identificados con la disidencia política o por hacer algún tipo de reclamo contra la administración de Nicolás Maduro.



Entre los arrestados están Romel Zabala, trabajador de CVG Bauxilum; Juan Valor, exdirigente sindical de CVG Sidor; y Jesús Ramírez, jubilado de CVG Bauxilum.



Asimismo, el pasado 17 de diciembre fue privado de libertad Ramón Bejarano, defensor de derechos humanos y fiel acompañante de la protesta semanal de los adultos mayores.



“Héctor Silva, presidente de la CVG, el año pasado en el 2024, ustedes metieron preso al compañero Ramón Bejarano, ese compañero se encuentra en El Helicoide en este momento. Pero no es un preso de Nicolás Maduro, es un preso de la junta interventora. Ramón Bejarano estuvo con nosotros los 9 días que pasamos de huelga de hambre. En el acta que firmamos el 23 de agosto, en esta acta, punto cinco, dice que ustedes no van a tomar retaliaciones contra quienes participaron en esa manifestación para que se nos reconocieran los derechos. Que de hecho no cumplieron ninguno, pero sí metieron preso a Ramón Bejarano. Esa detención nos da más fuerza para seguir luchando”, expresó Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar.



Desde el 29 de julio del año 2024 se calculan más de 50 detenciones en el contexto poselectoral solo en el estado Bolívar. Según los pensionados, la situación se ha prestado para tomar represalias contra activistas y dirigentes de “gran trayectoria”, como los exalcaldes opositores de Piar y Sifontes, y el defensor de derechos humanos.



Exigen memoria y cuenta de la junta interventora



Asimismo, los adultos mayores exigieron una memoria y cuenta de la gestión del 2023, puesto que afirman que no ha habido mayores informaciones sobre el cumplimiento de compromisos que hicieron a su llegada.



Tras la instalación de la junta en el mes de marzo, el presidente de la instancia, Héctor Silva, se reunió con este grupo de manifestantes durante el mes de abril y se comprometió a dar respuesta a sus exigencias. No obstante, no pasó de un primer encuentro.



“Hasta cuándo maltratan a aquellos que entregaron lo mejor de sí al Estado venezolano, generando plusvalía para desarrollar este país. Nos dirigimos al presidente de la CVG, Héctor Silva, que está muy solapado. En su gestión de junta interventora no presentó memoria y cuenta. No sabemos qué pasó con la gestión anterior, se los llevaron supuestamente presos. No hubo información para Guayana”, acotó Medina.



Durante el 2023 la CVG fue intervenida como parte de la Operación Caiga quien Caiga, con el fin de investigar actos de corrupción en el holding tras desmantelar la trama Pdvsa Cripto. En este proceso fueron destituidos y apresados por corrupción el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, y miembros del tren directivo de la corporación.

