Alto Comisionado de DDHH de la ONU reporta 18 "desapariciones forzadas" entre enero y marzo

20-03-24.-Entre enero y marzo de 2024, han ocurrido 18 desapariciones forzadas en Venezuela, según la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.Estas desapariciones estarían vinculadas funcionarios del Estado venezolano.Las víctimas de estas desapariciones forzadas permanecieron incomunicadas durante horas, incluso algunas víctimas estuvieron sin comunicación durante semanas.De acuerdo con la oficina, hubo una “negativa del Estado a reconocer la privación de libertad, el ocultamiento del destino o paradero de las víctimas”.En el caso de estas personas reportadas como desaparecidas, fueron acusados por cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.La oficina también denunció que en Venezuela los Defensores de Derechos Humanos siguen siendo víctimas de represión, detenciones arbitrarias y amenazas.También se refirió a la detención de Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Catalogó estos hechos como injustas y, ante estos hechos, instó a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines en Venezuela.Aseveró que las promulgación de leyes contra las oenegés “podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”.Desapariciones forzadas y otros hechos que preocupan a la oficina de DD. HH. de la ONUHay otros hechos que preocupa a la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los aspectos más importantes es la restricción al espacio cívico y democrático.También se refirió a los casos de detenciones arbitrarias, intimidación y estigmatización contra miembros de partidos de oposición como formas para impedir procesos transparentes, inclusivos y participativos.La Alta Comisionada adjunta también hizo referencia a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. “Venezuela entra en ciclo electoral y me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de persecución e intimidación a opositores”, remarcó; al tiempo que agregó: “Reitero el llamamiento para que las elecciones sean transparentes, inclusivas y participativas”.En medio de este panorama, el Gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro expulsó a la oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo cual preocupa a esta instancia.Maduro dijo “mientras la oficina de Derechos Humanos de la ONU no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”.*Con información de Radio Fe y Alegría