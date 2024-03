Sociólogo Edison Arciniega huyó del país tras orden de captura en su contra

18-03-24.-Edison Arciniegas, sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, y activista venezolano, se pronunció tras conocer la orden de aprensión por parte de la Fiscalía venezolana, donde se le acusa por el presunto delito de "incitación al odio" en redes sociales.



Por medio de su cuenta X, respondió al Fiscal General, Tarek William Saab, "Sr. Fiscal, recibí con sorpresa esta decisión suya YO JAMÁS he creído en el odio como herramienta y siempre he condenado los mensajes de odio. Yo soy un técnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenómenos agroalimentarios, no más que eso".



Igualmente, Arciniegas indicó "En consecuencia, opte por salir del país y ponerme a salvo. Yo he apostado siempre al entendimiento y a la construcción de respuestas, a los fenómenos que inciden sobre la seguridad alimentaria en Venezuela, desde diagnósticos cotejables y con la inclinación constructiva", reseñó AlbertoNews.



El activista aseguró además que "Nunca he tenido dificultad de reconocer los avances y aciertos, donde los hay, y los retrocesos y desaciertos, donde los hubiere y dado mi propio récord de conducta, no me queda otra conclusión de que más que un "delito de odio" hay OTRA COSA en mi contra".



"Finalmente, y aunque usted con sus decisiones, Fiscal Tarek William Saab, me ha dañado, me ha obligado a huir de mi país, ha truncado mi desempeño profesional en el país y me ha atribuido algo (mensajes de odio) que difícilmente alguien en Vzla pueda creer, sepa que yo lo perdono", sentenció.



Edison Arciniegas es sociólogo. Preside del Centro de Estudios Agroalimentarios, una institución enfocada en la seguridad y soberanía alimentaria en Venezuela. Ha sido vocero de informes en los que se asegura que Venezuela es un país desigual en términos alimentarios.



Según reseña el portal web Eldiario. en marzo de 2023, el sociólogo, docente e investigador consignó un documento ante la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, que respaldaba dos informes que evidenciaban la desigualdad alimentaria en Venezuela.



En dichos informes, el sociólogo reveló que el 20 % de la población con mayores ingresos en el país, lo que equivale a 5,4 millones de venezolanos, consumen cerca del 35 % de los alimentos, mientras que el 20 % de la población con menos ingresos solo consumía el 16 %.



Arciniegas aseveró que en el caso de la carne, el 20 % más rico está consumiendo cerca de 40 %, mientras que el 20 % más pobre consume el 3 % de la carne disponible.



*Con información de Versión Final





