(VIDEO) Sucre: Murió un trabajador de Corpoelec electrocutado, no tenía equipos de seguridad

17-08-23.-Jesús Hernández Cedeño, un trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), murió electrocutado este miércoles, 16 de agosto, cuando estaba sobre un poste de luz en el municipio Cajigal del estado Sucre.A través de las redes sociales comenzó a circular un video grabado segundos después del accidente en el que murió Hernández. En las imágenes se puede ver a otros dos trabajadores intentando ayudar a su compañero.Hernández quedó inconsciente por una descarga eléctrica y lo tuvieron que bajar hasta el suelo con unas cuerdas. Después, vecinos del sector Yaguaraparo lo recibieron para trasladarlo hasta un centro de salud.De acuerdo a testimonios, Hernández estaba con otros trabajadores de Corpoelec intentando restituir el servicio eléctrico en la zona. Sin embargo, recibió una fuerte descarga eléctrica y el personal de emergencias no pudo salvarle la vida.Según el portal, Versión Final la muerte de Hernández se pudo evitar. Esto se debe a que el hombre estaba trabajando sin el equipo de seguridad pertinente para trabajar en postes eléctricos.“Hoy en día, estos empleados no cuenten con los implementos necesarios para resguardar sus vidas (…) Sin cascos, sin botas, y sin el camión cesta (está accidentado), se montó en un poste de luz, se electrocutó y no hay responsables”, dijo la fuente.