Bolívar: trabajadores exigen liberación del dirigente sindical Bladimir Tremaria

Marcha en Bolívar exigiendo la liberación de Tremaria

21 de julio de 2023.- El Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) encabezó una marcha que salió desde el Centro Total de Entretenimiento Cachamay hasta el Ministerio Público, para exigir la liberación del presidente de la organización, Bladimir Josué Tremaria, desaparecido desde el pasado 7 de julio luego de ser detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así lo reseña una nota de El Correo del Caroní.



“Liberen a Tremaria” rezaban los carteles que alzaban los manifestantes".



La esposa de Tremaria, Norialvys Guerra dijo “Estoy aquí de manera pacífica con mis hijas. Exigimos respuestas por parte del fiscal general de la República. El presidente Nicolás Maduro para que ayude a mi esposo, un hombre ejemplar, que siempre ha trabajado en pro del proceso revolucionario. Vinimos por mi esposo. Le pido al presidente que nos ayude. Estuve 10 días en Caracas donde no me dieron ninguna respuesta”.



Según información obtenida por miembros de Futseb, su líder gremial estaría apresado en un centro penitenciario ubicado en Boleíta Norte, Caracas. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta oficial sobre el paradero de Tremaria, a quien se le ha negado la comunicación con sus familiares.



Según lo que el centro penitenciario informó a su esposa, el sindicalista oficialista estaría en un “proceso de investigación”.



Hasta el momento, el secretario general de Futseb, Asdrúbal López, explicó que los delitos que se le imputan al dirigente son hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.



Futseb exige medidas de protección



“Solicitamos que se respeten sus derechos, el debido proceso. Que se respete el derecho de Josué a la visita, que la familia lo pueda ver. Queremos un pronunciamiento de quien representa a la justicia en este estado. Queremos que den una fe de vida de Josué Tremaria”, destacó la vocería de Futseb.



Detención arbitraria y procedimiento anticonstitucional



Tremaria es el tercer dirigente sindical apresado en menos de dos meses. En junio se vivió el arresto de los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero, miembros del sindicato de la Siderúrgica del Orinoco.