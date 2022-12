Familiares denuncian maltratos en Centro de Cuidado Geriátrico Mamá Rosa y hacen un llamado urgente a Tarek William Saab

01 de diciembre de 2022.- Familiares de la Sra. María Magdalena Vasquez, de 72 años de edad denuncian publicamente ante este medio de comunicación popular el trato recibido en las instalaciones del centro de cuidado Mamá Rosa, ubicado detrás de Miraflores. A la vez le hacen un llamado al Fiscal General de la República Tarek William Saab para que ordene de inmediato una inspección al Centro de cuidado geriátrico Mamá Rosa ubicado en la parroquia Altagracia detrás de Miraflores., en una casona de nombre "Doña Rosa".

César Gabriel Barreto Vasquez, hijo de la victima contó que su mamá tenía tanto tiempo en la clínica por un pago mensual de 250$ que se supone son complementados con un subsidio recibido por el Estado.

La Sra. María Vásquez, paciente diagnosticada con Alzheimer, tenía días sufriendo de amebiasis, sus familiares no fueron avisados oportunamente. Además denuncian que las condiciones de salubridad no son ni las más mínimas adecuadas, pues existe un solo baño. El agua que consumen los ancianos no es potable.

Otra de las irregularidades es que ofrecen un servicio médico que no es tal, ya que encontraron a la adulta mayor en condiciones de salud muy delicadas, con un cuadro de desnutrición severa, además de infección generalizada.

Esta situación al ser reclamada por los hijos de la paciente fue respondida afirmando que la sra, consumió sus propios excrementos en horas de la madrugada cuando estaba deambulando por las instalaciones del centro. Lo que no pueden responder es dónde se encontraba el personal de asistencia en ese momento, por qué no tuvo asistencia médica o por qué los familiares no fueron avisados a tiempo de lo ocurrido.

Ante los hechos, los hijos decidieron sacar a su familiar de este centro de cuidado pero le hacen un llamado al Fiscal General de la República Tarek William Saab a que se inspeccione este centro de maltrato al adulto mayor.

Se sustentan en el precedente positivo que marcó la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Chino Miranda. "Los adultos mayores internados en la ese mismo trato en este caso, sonde la vida de adultos mayores internados en esa casa de cuidados geriatricos está corriendo peligro"

Anexamos a la noticia los informes médicos del estado de salud de la Sra. Mary