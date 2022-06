Gabriel Boric: "En Cuba hay presos por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable"

Gabriel Boric, presidente de Chiles Credito: Web

10-06-22.-El presidente Gabriel Boric fue consultado por su postura hacia Cuba y otros países de izquierda que no fueron invitados por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas.



En conversación con la cadena Telemundo, el Mandatario reiteró que, a su juicio, Estados Unidos se equivocó en no cursar invitaciones a Cuba o Nicaragua.



Sobre la isla afirmó que le reprocha al régimen que “hoy hay presos por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable”.



En cuanto a las ausencias de países por razones políticas, Boric afirmó que aquello es tema justamente porque no están.



“Yo prefiero discutir con Cuba, decirle en la cara al señor (Daniel) Ortega que libere los presos políticos de Nicaragua y prefiero decirlo en una cumbre de igual a igual”, agregó.



Consultado si se considera un nuevo representante de la izquierda en la región, Boric negó expandir en eso.



“No me quiero atribuir grandes titulos. Provengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora los Derechos Humanos de manera irrestricta, sin importar el Gobierno”, zanjó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 386 veces.

La fuente original de este documento es:

bio (https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/06/09/boric-y-cuba-hoy-hay-presos-por-pensar-distinto-y-eso-para-nosotros-es-inaceptable.shtml)