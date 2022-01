(AUDIO) Murió una niña venezolana ahogada cuando cruzaba el río Bravo para llegar a EEUU

20-01-22.-Una niña de nacionalidad venezolana perdió la vida este martes cuando intentaba cruzar el río Bravo desde México para llegar a Texas, Estados Unidos. La información la dieron a conocer medios mexicanos y la periodista Ali Bradley.De acuerdo con la información, la niña iba con su madre en un intento de cruzar el río desde Coahuila para llegar a Del Río, en Texas. Sin embargo, la madre perdió el control y soltó la mano de la pequeña. Las caudalosas aguas arrastraron a la menor, según lo detalló el alguacil del condado de Val Verde.Funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal y el Instituto Nacional de Migración de México tuvieron conocimiento del hecho y se apersonaron para realizar las labores de búsqueda. Lamentablemente hallaron a la niña sin vida.Según los reportes, niña formaba parte de un grupo numeroso de venezolanos que este martes decidió cruzar la frontera.Aparentemente, los padres se encuentran del lado estadounidense, aunque el cuerpo de la niña fue rescatado del lado mexicano.Por otro lado, familiares de la madre de la niña indicaron en una entrevista que ellas residieron por largo tiempo en Coro, pero a mediados del mes de julio del 2021, Mayerlin decidió vender todas sus pertenencias y regresarse a Maracaibo, para gestionar los trámites del pasaporte e irse a Estados Unidos."Ella pensaba viajar para febrero o marzo, pero debido a las leyes que estaban implementado, acortó el viaje. La ultima vez que vimos a la niña fue el 12 de enero, pues ese día salieron a Colombia y el 13-E, a México. La noticia nos llegó el martes, cerca de las 4:54 de la tarde. La mamá de Victoria no ha podido darnos más detalles porque está devastada y realmente para nosotros no ha sido fácil esta situación", finalizó diciendo la mujer.Por su parte, El Pitazo agregó que la mujer salió el martes desde un pueblo llamado Acuña, en San Antonio, México, hacia el río Bravo junto con un grupo de migrantes y los coyotes que los ayudarían a llegar a Estados Unidos. Antes de salir envió una foto de ella con su hija Victoria, quien vestía una chaqueta roja y un jeans azul.Al llegar al río, las condiciones no eran las que les habían descrito. El caudal no les llegaba a los tobillos, sino que estaba crecido. “Le pregunté por qué decidió cruzar si estaba alto, y me dijo: ‘No sé; esto no es como ustedes creen’. Me imagino que tenía que decidir”, contó Mayibeth Mayor.*Con información de Noticia Al Día