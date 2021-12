Al menos 20 mil venezolanos fueron interceptados en la frontera entre EEUU y México en noviembre

Referencial Credito: Web

18-12-21.-El número de venezolanos interceptados en la frontera de Estados Unidos con México aumentó 54% en noviembre en comparación con el mes de octubre, lo que significa un incremento de más de 20.000 personas, según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a los que tuvo acceso el periódico The Washington Post el jueves 16 de diciembre.



La nota del diario estadounidense reporta que la Patrulla Fronteriza realizó más de 173.600 arrestos de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en noviembre por primera vez desde julio, un aumento de más de 5% respecto del mes anterior, según las cifras aún no publicadas.



La CBP, que también registró un aumento generalizado en la detención de familias migrantes, adultos solteros y menores que viajan sin sus padres, atribuye el alza a una oleada de inmigrantes llegados desde Venezuela, a la que se sumaron centroamericanos, mexicanos y cubanos.



Pero las cifras están por debajo de las 213.000 detenciones registradas en julio, refiere el diario estadounidense. Sin embargo, destaca que fueron mucho más altas de lo habitual en esta época del año y más del doble de los 72.000 detenidos en noviembre de 2020.



Asimismo, indica que cerca de la mitad de los migrantes arrestados en noviembre fueron expulsados ​​a sus países de origen o a México bajo el Título 42.



En el caso de Venezuela, The Washington Post señala que la administración de Joe Biden ha expulsado a pocos migrantes venezolanos, en parte porque las tensas relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro limitan la cantidad de vuelos de expulsión al país.



*Con información de El Pitazo y The Washington Post