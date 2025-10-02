Efemérides, 2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia, homenaje a Gandhi

Es 2 de octubre de 2025. Han transcurrido 275 días del año y faltan 90 días para su terminación. Hoy es jueves.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 2 de octubre:

Día Mundial de la Educación Social. El objetivo es hacer visible el trabajo de los educadores y las educadoras sociales. El educador y la educadora social educan en la vida misma, en el ámbito de la calle o de la comunidad, en las relaciones sociales concretas. Educa para la integración social y para que la sociedad sea integradora. Día Internacional de la No Violencia, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Homenaje a Gandhi. Se escogió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos: Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. El decreto fue aprobado el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU realiza actividades culturales que promueven la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. Mientras estas ceremonias se hacen, los bandos en guerra en el mundo siguen tirando bombas y efectuando matanzas o los gobiernos siguen reprimiendo violentamente a sus pueblos. Gobernantes como Netanyahu (Israel), con el auspicio de Donald Trump, retan a la ONU mientras cometen un genocidio continuado en Gaza-Palestina, bombardean e invaden países del oriente próximo y no hay Día Internacional de la No Violencia que valga para personajes y regímenes como éste, ni paz para los pueblos que sufren su violencia extrema, mientras se derrumba todo el sistema mundial de tratados, convenios, normas y acuerdos de "gobernanza mundial" para los DDHH y la paz. Un día como hoy, el sionismo genocida acaba de arrestar a las y los participantes de la Flotilla Global Sumud (No Violenta) de ayuda humanitaria a Gaza luego de interceptar sus barcos en aguas internacionales y en muchos países del mundo se desatan manifestaciones y huelgas contra la violencia y el genocidio que comete Israel; en la franja vuelven a ocurrir decenas de asesinatos y demoliciones mientras los pobladores reciben un ultimatum de abandonar su ciudad (Gaza) o serán tratados como "terroristas" por el mayor terrorista mundial y expresión de la violencia, que de todos modos los mata aunque salgan de allí como desplazados forzosos una y otra vez. Avanza la propuesta de una huelga general internacional para detener la violencia de Israel. En 1800 nació Nathaniel "Nat" Turner. Fue un esclavo estadounidense, cuya rebelión fallida en el condado de Southampton, en Virginia, es el ejemplo más destacado de resistencia de los negros (en los EE.UU) ante el sistema esclavista imperante en los estados del Sur antes de la guerra de Secesión. En 1814 se proclama la primera Constitución mexicana. Inspirada en la Constitución francesa de 1793 y en la española de 1812, y redactada por un Congreso insurgente bajo la protección del cura Morelos, en Apatzingán (México), su puesta en práctica fue truncada por la victoria de las tropas realistas. En 1832 nació José Ángel Montero, compositor de ópera venezolano. Como maestro di capilla de la Catedral de Caracas escribió varias obras religiosas. También compuso varias zarzuelas y, en 1873, la música para la ópera Virginia. Tocaba varios instrumentos. Dirigió la Banda Marcial de Caracas. En 1878 creó la revista Arte Musical. Géneros: Ópera, zarzuela, vals venezolano, polca venezolana, contradanza. En 1836, Charles Darwin regresa a Inglaterra, después de cinco años de viaje en el Beagle, durante los cuales recogió pruebas y observaciones para formular su teoría de la evolución mediante selección natural. En 1869 nació Mahatma Gandhi, el principal dirigente del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico. Su método de lucha social era la desobediencia civil no violenta. Gandhi fue un pacifista, político, pensador y abogado hinduista. Recibió de Rabindranatch Tagore (poeta y filósofo hindú) el nombre honorífico de Mahatma, un término en sáncrito que significa "Gran Alma". También se le llamaba Bapu. En 1890, el nacimiento del actor y humorista estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), que con sus hermanos Chico, Harpo y Zeppo (hermanos Marx) encabezaba un renombrado grupos humorístico del cine. Combinaba palabras ocurrentes, lacerantes, irónicas y al mismo tiempo graciosas que levantaron mucha "roncha" como decimos los venezolanos. Se destacó con películas como Sopa de ganso y Una noche en la ópera. Recibió un Oscar a la trayectoria propia y de los hermanos Marx. Fue uno de los mejores actores de comedia entre la primera mitad del siglo XX y más allá (murio en 1977), que supo arrancar carcajadas del publico con sus atrevidas bromas. Caer en sus comentarios causó pánico a algunos. Filmó más de dos decenas de películas, casi todas con el grupo de hermanos. Algunas de sus frases: "Nunca sería miembro de un club que aceptara entre sus socios a alguien como yo." "Es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas." "Inteligencia militar son dos términos contradictorios." "El secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho." "¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!" En 1924 es marcado el primer gol olímpico de la historia en un partido oficial (que se anota de córner directamente). El partido lo disputaban Argentina y Uruguay, en Buenos Aires. En 1937, se produce una matanza de haitianos en República Dominicana ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En ella murieron entre 10.000 y 30.000 personas. En 1941 nació Ray Tomlinson, un programador informático estadounidense, que en 1971 instaló el primer sistema de correo electrónico en una red precursora del Internet. En 1941 en la II Guerra Mundial, el ejército alemán llega a laperiferia de Moscú (URSS). El gobierno soviético se traslada a Kybisev, aunque el jefe del Estado, José Stalin, permaneció en la capital. Los alemanes aplazan el asalto hasta que pase el invierno para que sus tropas se recuperen y abastezcan, pero ya no serían capaces de tomar la ciudad. La defensa soviética frustró la estrategia de Hitler de tomar la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1944, es sofocado el levantamiento de Varsovia (Polonia, II GM) al rendirse los rebeldes polacos, que por dos meses habían enfrentado y resistido el cerco de las fuerzas nazis alemanas. Luego los nazis deportarán a la población de Varsovia y destruirán la ciudad. Posteriormente los soviéticos la liberaron de los nazis pero implantaron en Polonia un gobierno pro ruso, de tipo estalinista burocrático-autoritario. En 1951, nace el cantante inglés Sting, Gordon Sumner, músico que lideró el trío The Police a fines de los 70 y luego continuó como solista. También incursionó en cine. Es conocido su compromiso con los derechos humanos. Dedicó el tema "They Dance Alone" a la lucha de las mujeres chilenas por los desaparecidos, y lo cantó en la cancha del River, junto a las Madres de Plaza de Mayo, en 1988, en el recital de Amnesty. Escuchar grandes éxitos de Sting. En 1955, la Universidad de Pensilvania desactiva la Computadora ENIAC, que fue la primera computadora totalmente digital. Calculaba la trayectoria de proyectiles y operaciones matemáticas. En 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 manifestantes que ejercían el derecho a la protesta. Los sobrevivientes de ese movimiento y la sociedad mexicana exigieron que los responsables fuesen juzgados por genocidio. La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. El Presidente de México, era Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) que pretendió explicar los sucesos violentos como el ejercicio la custodia de las instalaciones para los Juegos Olímpicos. En 1987, un tribunal especial condena a Francia por hundir el barco de Greenpeace "Rainbow Warrior" que se oponía a pruebas nucleares francesas en el oceano Pacífico. El tribunal especial, constituido en Ginebra, con el acuerdo del Gobierno francés, condenó ayer a Francia a pagar 8,1 millones de dólares a la organización ecologista Greenpeace como indemnización. En 1997, se firma el Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, y través de este Tratado nace la Unión Europea. En 2003, el sudafricano John Maxwell Coetzee gana el premio Nobel de Literatura. En sus escritos critica la "moralidad cosmética" de la civilización occidental. En 2016 en un plebiscito celebrado en Colombia, la mayoría de los votantes dijo no a la ratificación de los acuerdos de paz, tras 52 años de guerra entre Gobierno y la guerrilla de las FARC. Triunfa el "no" por estrecho margen: un 50,2 % de los votos. El acto de la firma fue en septiembre Cartagena ante más de 2.500 invitados, entre ellos jefes de Estado y cancilleres de innumerables países, durante el gobierno del presidente Santos. Las dos partes, guerrilla y Gobierno, manifiestaron que, a pesar de todo, la paz no tenía vuelta atrás, pero los términos del acuerdo no convencieron a la mayoría de los electores colombianos. En 2018 el periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul (Turquía). Se supode la actuación criminal de un equipo de agentes sauditas. La fiscalía del reino dijo que el crimen fue resultado de una "operación ilegal" y sometió a juicio a 11 personas, que no han sido identificadas. Como presunto autor intelectual ha sido señalado el principe heredero de la monarquía saudí, que posee inmunidad y sigue en funciones. En 2020, tras meses de negar la gravedad de la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él y su esposa Melania Trump, dieron positivo en prueba del Covid-19. En 2021, la Agencia Espacial Europea transmite la primera imagen de Mercurio, realizada por la misión BepiColombo, a unos 2.418 kilómetros de distancia del planeta más cercano al sol. En 2022, la venezolana Katherine Echandía se lleva la medalla de oro en la categoría de levantamiento de pesas de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n377116.html Katalin Karikó y Drew Weissman, son galardonados con el Nobel 2023 por las vacunas de ARN contra el virus Covid-19. Ver: www.aporrea.org/tecno/n386663.html

