Efemérides 11 de agosto: Estados Unidos se va de Afganistán (2021), dejandolo peor

Es 11 de agosto de 2025. Han transcurrido 221 días del año y faltan 142 días para su terminación. Hoy es lunes. Día de la Independencia de Chad (África). En 1960, Chad obtiene su independencia de Francia. Día Mundial del Género Musical Hip Hop. El día de este género musical y también movimiento cultural urbano surge en el año 1973, a raíz de un evento promovido por Clive Campbell, conocido como Dj Kool Herc, músico y productor jamaiquino-estadounidense, conocido como su creador y principal referente. El Hip Hop se ha ramificado en varios estilos o subgéneros, canto con recitado e improvisación de frases rápidas, danza callejera (acrobática), expresiones artísticas que incluyen el grafitti y artes plásticas, así como su propia estética y expresión corporal. Una muestra de esta música o expresión cultural en una modalidad de protesta Hoy se celebra el Día del Nutricionista o Nutriólogo en Argentina y en varios países de América Latina. Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista en casi toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición. En Venezuela es el 2 de octubre. En Chile ya este día pasó, porque es el 6 de mayo. En Panamá es el 26 de noviembre. Día Mundial del Tambor Metálico. Nacido entre los esclavos de Trinidad y Tobago, es muy utilizado en el calipso (como el de El Callao, Tumeremo, Guasipati y otras poblaciones surorientales de Venezuela). Se libra la Batalla de Naguanagua. Fue un enfrentamiento militar librado en 1822 en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, en el que las fuerzas coloniales realistas fueron vencidas por las patriotas. Se publica la primera edición de Doña Bárbara, novela de Rómulo Gallegos, escritor venezolano y publicada por Editorial Araluce, ha sido reeditada más de cuarenta veces y traducida a otros idiomas. "El año 1929 pasó a la historia como fecha de publicación de un gran clásico de la literatura venezolana". En 1913, Jose Gil Fortoul asume como presidente encargado de Venezuela por Juan Vicente Gómez. En 1928, nace Lucho Gatica, cantante chileno (f. 2018), "El Rey del Bolero". Escuchar éxitos de Lucho Gatica En 1929, llega la expedición Falke a Cumaná, con Delgado Chalbaud, iniciando la fallida operación militar que se produjo el 11 de agosto de 1929 en esa plaza, organizada por exiliados venezolanos y cuyo objetivo era provocar una rebelión contra el dictador Juan Vicente Gómez, lo que no lograron. En 1936, en España, muere Blas Infante, llamado "padre de la patria andaluza", asesinado por las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza. En 1936, nace Susana Duijm, reina de belleza venezolana, que fue la primera latina en ser electa Miss Mundo en 1955 (f. 2016). Fue modelo y actríz. En 1945 se inaugura en Caracas, Venezuela, la Plaza Altamira, actualmente llamada Plaza Francia. En 1956, fallece el pintor estadounidense Paul Jackson Pollock (), referente del expresionismo abstracto y considerado como uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX. En 1959, nace Gustavo Cerati, cantautor y guitarrista argentino de rock, de la banda Soda Stereo (f. 2014). Escuchar a Gustavo Cerati. En 1974, muere Vicente Emilio Sojo, quien fue un insigne educador, músico y musicólogo, compositor venezolano, fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. También fue senador. Recibió el Premio Nacional de Música de Venezuela en 1951. Numerosas composiciones de su autoría son parte de la música popular y tradicional venezolana, como el aguinaldo "Niño Lindo". En 1975 Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU, tras el veto del Gobierno de Estados Unidos. En 1989, muere Pedro Estrada, político y policía venezolano conductor del aparato represivo de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (derrocado en 1958). En 2003, el jefe del gobierno español, José María Aznar, es señalado porque "tergiversó" un informe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas, al dar como un hecho que Iraq tenía armamento de destrucción masiva. La falsa posesión de tal armamento fue usada por Bush y por sus aliados Aznar y Blair, de Estados Unidos, España e Inglaterra como excusa para invadir a Irak e iniciar una guerra. Así lo denunció en esta fecha el diario El País, de España; en reseña recogida por Venpres y por Aporrea. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n8924.html En 2008, abogado de policías golpistas enjuiciados por asesinatos en el Puente Llaguno, reconoce que los activistas populares presentados inicialmente por los medios como "pistoleros", "no mataron a nadie". El abogado Tamayo, defensor de los agentes de seguridad Simonovis, Vivas y Forero, así como de 11 policias metropolitanos que actuaron en el golpe de Estado contra Chávez en 2002, reconoce que los llamados "pistoleros" de Puente Llaguno, activistas del movimiento no mataron a nadie , en un debate de transmitido por VTV. Ver: (VIDEO) https://www.aporrea.org/actualidad/n118640.html En 2011, en Libia eran declarados tres días Duelo Nacional por los 85 muertos dejados por masacre llevada a cabo por la OTAN en la ciudad de Zliten, al este de Trípoli, incluidos niños. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n186427.html En 2012, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, detenido junto al primo del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán y otras personas en España, publicaba en su Facebook fotos con Enrique Peña Nieto, en ese momento ganador de las elecciones presidenciales mexicanas, y con otros dirigentes del PRI. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n211741.html En 2014, muere el actor estadounidense Robin Williams, ganador de un premio Óscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy. En 2016, el dirigente del PSUV Diosdado Cabello declara que llamará a jefes de funcionarios que firmaron a favor de un referendo revocatorio contra el presidente Maduro, para que los boten de sus cargos: "Si no salen quiénes firmaron en contra, también saldrán los jefes". El diputado Cabello, manifestó que no se puede poner a un "escuálido" al frente de una institución del Estado y refirió que de 13 mil funcionarios de grado 99, han encontrado que más de 4 mil firmaron contra el fallecido Hugo Chávez y el actual Presidente de la República, Nicolás Maduro.Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n295231.html En 2020, protesta obrera en Maracay exigió en la calle el reenganche de más de cien trabajadores despedidos de Envases Venezuela. Ver: (AUDIO) https://www.aporrea.org/trabajadores/n357847.html En 2021, Estados Unidos inicia una operación con sus marines en el aeropuerto de Kabul, en abrupta retirada, para evacuar al personal diplomático y militar de su embajada en Afganistán, al tiempo que millares de afganos intentan huir, mientras los talibanes seguían en su ofensiva de captura de casi todas las ciudades. La evacuación se da, como decimos los venezolanos "dejando el pelero" y las cosas peor que antes. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366886.html En 2021 por estas fechas, se tiene conocimiento de que 11 niños habían muerto en el hospital J.M de los Ríos, de Caracas, en el transcurso del año, a la espera de un trasplante de riñón. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n366860.html En 2021, se informa que la Junta militar golpista que tomó el gobierno violentamente en Birmania, amenaza y asesina a médicos y enfermeras porque atienden a manifestantes que protestan contra el golpe. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366861.html En 2021, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer de Caracas condena a 29 años de prisión a José Cedeño y a José Zorrilla por femicidio agravado, el caso de la jovencita Ángela Aguirre, cuyo asesinato se registró el 26 de marzo de 2019 en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n366879.html En 2023 una nota en Aporrea informa del fallecimiento de Julio Escalona, que se produjo el día anterior, jueves 10 de agosto. Escalona fue un destacado dirigente político y profesor universitario. En la noticia se recogen algunas referencias microbiográficas. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n385253.html Julio Escalona escribió para Aporrea.org desde 2005 y su carpeta de materiales cuenta con más de 380 artículos. ► Pulse aquí para ver sus artículos 2024: Brasil advierte que no aceptará el fallo del TSJ en el litigio por las elecciones presidenciales venezolanas del 28-Jul. 