Venezuela busca exaltar el casabe como patrimonio cultural

«El expediente del casabe está en proceso y, por la parte de Venezuela, estamos listos», enfatizó Benito Irady, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, organismo que representa a Venezuela ante la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.



La representación venezolana se reunirá en París, el próximo mes de julio, con las naciones que mostraron interés en ser incorporadas con su contenido en el expediente que busca elevar el producto ancestral como Patrimonio de la Humanidad.



Explicó el investigador que para que el expediente del casabe esté listo, cada uno de los técnicos de los Estados involucrados, en la fecha de la Asamblea Nacional de la Convención de la Unesco, llevará lo que tiene elaborado para ser integrado en un solo cuerpo de recopilación toda esa información.



El profesor Irady coincidió con las más recientes declaraciones que diera el embajador Jorge Valero -a la agencia de noticias Prensa Latina- sobre los resultados de una reunión virtual en la que participaron Venezuela, Cuba, República Dominicana, y Brasil.



«Estos han sido los países, de los cuales inicialmente, en el 2019, recibimos una carta de República, invitándonos hacer un expediente binacional. Tal como, se hizo en el expediente Cantos y Trabajo de Llanos, que lo hicimos entre Colombia y Venezuela».



Detalló además que Venezuela, en principio, envió los insumos y luego se decidió que el expediente se iba a extender a una propuesta multinacional, en la cual se van a sumar las naciones que deseen incorporarse.



Al respecto, detalló que es un expediente complejo porque tienen que ponerse de acuerdo los países sobre el contenido de los cuestionarios y sobre el tema profundo de la materia que una vez debe ser soportados con una cantidad de 10 fotografías y un video de 10 minutos serán entregados a la Unesco.



Explicó, en entrevista exclusiva con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que la discusión sobre los contenidos permitirá ponerse de acuerdo con las otras naciones, sobre todo porque los casabes producidos en cada país, pues cada una posee sus técnicas locales. Subrayó, además, que está muy bien sustentada la información, ya que todas la islas del Caribe producen abundante casabe.



“En República Dominicana lo llaman casabe Taíno, de los antiguos indígenas que poblaron. Estaríamos hablamos de patrimonio vivo”, y que, en este caso, “no queda un solo Taino vivo, porque todos los pueblos indígenas del Caribe fueron exterminados; sin embargo, quedaron sus costumbres. Esto es interesante”.



Además, precisó que Venezuela solicitó la reunión con sus pares, para elaborar el expediente multinacional sobre el casabe. Se pudo conocer que Haití también está interesado en incorporarse.



«Nosotros aspiramos que el expediente del casabe pueda estar listo para entregarlo antes del mes de marzo del año que viene, y que también pueda estar listo el expediente del joropo, que son los dos expedientes sobre los cuales estamos trabajando», expresó.



A esto, significó que «Venezuela estuvo lista, porque los expedientes hay que entregarlos antes de marzo, así también estamos listos para marzo del 2023, cuando de manera conjunta debemos estar entregando con los otros países», expresó el investigador.



Informó que la Unesco solo acepta dos expedientes por año, cuando uno «de los dos es binacional, o multinacional». No obstante, no «impide que cada país lleve el suyo, a parte de ese que se hace entre todos».



Además, dijo que en el caso de Venezuela la Fundación ha trabajado la documentación en diez estados, que comprenden la región de Los Llanos, Guayana, oriente y occidente.



El tránsito de los expedientes



Detalló que mantienen una relación permanente con la Cancillería de la República, a través de la Comisión Permanente de Cooperación con la Unesco, la cual lleva acabo, no solamente lo que tiene que ver con cultura, sino con educación, información y comunicación, ciencia y tecnología. Se trata de una instancia que depende del despacho del Viceministro para Asuntos Multilaterales y que trabaja en conexión natural con la agencia de la Organización de Naciones Unidas



La delegación de Venezuela ante el organismo con sede en París se encuentra dirigida por el diplomático Jorge Valero, que como representante del país, es quien atiende cualquier situación que requiera ser atendida en el expediente que se presenta ante la instancia.



La Fundación Centro de la Diversidad Cultural mantiene permanentemente comunicación con la delegación en París, en todo lo que tiene que ver con el número de expedientes a calificar y los los insumos que se requieran.



El casabe está reinando



El presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural también apuntó que en la reunión virtual se consideró las realidades actuales del país, que tras el bloqueo económico el pueblo venezolano retomó las alternativas, en las que creció a gran escala la producción de los distintos elementos que se realizan a partir del casabe y que pertenece al patrimonio vivo del país.



«Nosotros tenemos un bloqueo económico, aquí no llegaba la harina de trigo y hemos descubierto trabajando este expediente, que de una manera bárbara, creció la producción del casabe en Venezuela».



Sobre esto, destacó las potencialidades alimenticias del casabe, las técnicas para producirlo y la cantidad de usos múltiples que esta raíz tiene. En relación con la siembra de la yuca, refirió que se da en la región amazónica y orinoquense desde hace tres mil años antes de Cristo.



«El casabe se saca de la yuca amarga, y eso es un proceso que implica sacarle el veneno, lo conservan luego para otras cosas, por ejemplo, para la fabricación de picante, el usos del almidón para planchar, para hacer pega, para elaborar bebida refrescante e, incluso, como el caso del Cachiré, una bebida que elaboran los Caribes (Cariñas), en las que se mezcla con batata morada, que al dejarla fermentar se convierte en una bebida embriagante con lo que las etnias hacen sus grandes fiestas», agregó.