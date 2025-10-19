Detenidos tres funcionarios de un hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros

19-10-25.-Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación Municipal Chacao, lograron la aprehensión de tres supervisores de un hotel local, quienes se valían de sus cargos para cometer hurtos contra los huéspedes, principalmente de nacionalidad extranjera.La captura se ejecutó en el sector La Castellana, en la avenida Eugenio Mendoza de Chacao, y representa un golpe a las bandas internas que atentan contra la imagen y la seguridad del sector turístico.Modus Operandi y DetenciónLos detenidos fueron identificados como Keiber Antonio Romano Rodríguez de 34 años , Mayra Alejandra La Corte Romero de 41 años y Mayerling Del Valle La Rosa Hernández de 42 años.El CICPC inició la investigación tras recibir la denuncia de un hecho delictivo ocurrido en el hotel.Las pesquisas, que incluyeron experticias fílmicas y entrevistas, revelaron que los supervisores utilizaban su conocimiento interno y acceso privilegiado para delinquir de la siguiente manera.Vigilancia de Itinerarios: Estudiaban el cronograma y la ausencia de los huéspedes, con especial énfasis en los de nacionalidad extranjera.Acceso Ilegal: Aprovechaban la ausencia de las víctimas para ingresar a las habitaciones, utilizando la tarjeta magnética asignada a sus funciones.Sustracción de Valores: Una vez dentro, revisaban las pertenencias de los viajeros con la finalidad de apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.Impacto en la Seguridad TurísticaLa desarticulación de esta banda interna reafirma el compromiso del CICPC con la seguridad ciudadana, especialmente en zonas de alta afluencia turística como Chacao.El caso ha sido puesto a la orden de la Fiscalía 29ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para las actuaciones legales correspondientes.El CICPC reitera su llamado a los establecimientos de hospedaje a reforzar sus mecanismos de control y seguridad interna para proteger a sus visitantes.