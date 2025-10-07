Aragua: Detenidos cuatro sujetos que se dedicaban al cobro de 5$ por un puesto en cola del Saime

Los sujetos identificados como Jhonatan José Ramón Mijares, Luis Ramón Pedroza Blanco, Pedro Armando Fajardo Fajardo y Zaid Andreina Falcón de Figueredo fueron detenidos en flagrancia este sábado 4 de octubre por efectivos de seguridad de la entidad aragüeña, refiere el Saime a través de la red social Instagram @redsocialsaime.
Esta banda delictiva se dedicaba a organizar y controlar el acceso a la cola de ingreso a la oficina, cobrando a los usuarios hasta cinco dólares o su equivalente en bolívares mediante pago móvil a cambio de otorgarles los primeros puestos para realizar trámites ante esta institución.
Las cuatro personas quedaron puestas a la orden de los tribunales competentes.
En tal sentido, Saime reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos de los ciudadanos y el combate frontal contra cualquier forma de corrupción o práctica que atente contra el buen funcionamiento de sus oficinas.