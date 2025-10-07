Aragua: Detenidos cuatro sujetos que se dedicaban al cobro de 5$ por un puesto en cola del Saime

07-10-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que fue desmantelada una banda que se dedicaba al cobro de puestos en las colas del ente identificador en Cagua, estado Aragua.Los sujetos identificados como Jhonatan José Ramón Mijares, Luis Ramón Pedroza Blanco, Pedro Armando Fajardo Fajardo y Zaid Andreina Falcón de Figueredo fueron detenidos en flagrancia este sábado 4 de octubre por efectivos de seguridad de la entidad aragüeña, refiere el Saime a través de la red social Instagram @redsocialsaime.Esta banda delictiva se dedicaba a organizar y controlar el acceso a la cola de ingreso a la oficina, cobrando a los usuarios hasta cinco dólares o su equivalente en bolívares mediante pago móvil a cambio de otorgarles los primeros puestos para realizar trámites ante esta institución.Las cuatro personas quedaron puestas a la orden de los tribunales competentes.En tal sentido, Saime reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos de los ciudadanos y el combate frontal contra cualquier forma de corrupción o práctica que atente contra el buen funcionamiento de sus oficinas.