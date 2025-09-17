El segundo en menos de una semana: Corpoelec denuncia "ataque terrorista" contra el SEN

17-09-25.-La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció este martes otro «ataque terrorista» contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV, siendo el segundo de este tipo en menos de una semana.En un comunicado, la estatal señaló que se trató de una «agresión extremista» contra una «infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país».Según Corpoelec, este ataque forma parte de «una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas».«Estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras. Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional, en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica», expresó la entidad, sin ahondar en detalles.Corpoelec informó sobre la activación instantánea de «mecanismos de protección y respuesta» para garantizar «tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica».«Frente a estos hechos, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza», agregó.El pasado miércoles, la empresa denunció un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, lo que calificó también como un «sabotaje» que, dijo, se produjo en medio de una «sistemática agresión» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.