MP imputa a exfiscal superior de Carabobo y a otros 10 exfiscales por corrupción

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este viernes que el Ministerio Público imputó al exfiscal superior del estado Carabobo Miguel José Durán Trejo junto a 10 exfiscales, por presunta participación en hechos de corrupción y delitos vinculados al ejercicio de sus funciones.Los exfuncionarios señalados son Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.Cargos imputadosDe acuerdo con Saab, los acusados enfrentan imputaciones por obstrucción a la administración de justicia; ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos; retraso u omisión intencional de funciones agravada; uso indebido de información o datos reservados; y asociación para delinquir.El fiscal general detalló que los exfiscales mantenían comunicación directa con el abogado Rafael Reyna, identificado como un delincuente que solicitaba altas sumas de dinero a las partes involucradas en procesos penales, a cambio de influir en las investigaciones. Reyna, simulando ser representante del Ministerio Público, compartía información reservada sobre causas que debían ser tramitadas exclusivamente por fiscales acreditados.Avances en la lucha contra la corrupción internaSaab recordó que el Ministerio Público mantiene una “implacable lucha contra la corrupción para depurar a lo interno la institución”. Según cifras oficiales, 556 exfuncionarios del organismo han sido procesados hasta la fecha, de los cuales 138 ya fueron acusados y sus juicios avanzan con pronóstico de condena ejemplar.Asimismo, el fiscal general precisó que de los procesos concluidos se han obtenido 54 sentencias condenatorias, además de la imputación de 285 exfuncionarios, lo que refleja un avance sostenido en la depuración interna del ente.