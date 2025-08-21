(VIDEO) AN allana inmunidad del diputado oficialista Julio Torres por su presunta vinculación con el narcotráfico

#20ago???? #Política Asamblea Nacional aprueba por unanimidad el allanamiento de la Inmunidad Parlamentaria al diputado del PSUV por el estado Mérida, Julio César Torres, por delitos relacionados con narcotráfico.#PSUV pic.twitter.com/3obPCKRAem — El Martillo Venezuela (@ElMartilloVen) August 20, 2025

21-08-25.-La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este miércoles allanar la inmunidad del diputado oficialista Julio César Torres Molina por su presunta vinculación con el narcotráfico.«Yo voy a pedir a la plenaria de la Asamblea Nacional se sirva a votar por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta basura», indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en una sesión extraordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.Rodríguez sostuvo que quien «traicione» los altos intereses del pueblo de Venezuela, «la confianza que el pueblo le otorgó al votar por él, tendrá el mismo destino que esta bazofia, la cárcel».Por su parte, el diputado chavista William Benavides señaló que Torres Molina fue detenido «en flagrancia» por el delito de «posesión de drogas», sin precisar la cantidad y tipo de estupefacientes, así como tampoco cuándo fue capturado.«Siempre desde la historia (…) a las organizaciones revolucionarias las han buscado infiltrar y desmoralizar, ahorita el imperio norteamericano arrecia en su postura y sus operaciones psicológicas, pero todo lo que esté vinculado al narcotráfico, a la droga, le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir», añadió.Benavides indicó que a Torres Molina se le habían hecho «varias observaciones» previas por su «conducta», sin dar mayores detalles.Igualmente, el parlamentario chavista Pedro Carreño dijo que por la «eficiencia y la capacidad» del sistema nacional de inteligencia, «este infame diputado fue detectado».«Creo que nosotros hoy extirpamos un lunar que estaba enquistado en el cuerpo social de esta Cámara y que podía seguir infectándola. Se hace necesario entonces que nosotros, sin tristeza, votemos el allanamiento a la inmunidad parlamentaria», apuntó.El bloque opositor de la AN también votó a favor de retirar la inmunidad del diputado.