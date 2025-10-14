Donald Trump da rescate financiero de 20 mil millones de dólares para Argentina en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos

Los demócratas critican al presidente Trump por el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina, mientras millones de empleados federales no reciben sus salarios en el día 14 del cierre.

WASHINGTON, 14 de octubre de 2025- El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende del triunfo del partido gobernante del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de mitad de período de este mes, declaró el martes el presidente Donald Trump, quien afirmó que "no vamos a perder el tiempo" si el partido de Milei no gana, informó Reuters.com.

Trump y Milei se reunieron en la Casa Blanca pocos días después de que Estados Unidos acordara brindar un importante respaldo financiero a la nación sudamericana.

"Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y podría ganar", declaró Trump antes de un almuerzo en la Casa Blanca con Milei y miembros de su gabinete. "Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos".

El comentario de Trump sacudió los mercados argentinos, que se habían visto impulsados ​​por el paquete de apoyo anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El punto central de ese acuerdo es un swap de divisas de 20.000 millones de dólares con el banco central argentino, que intercambia dólares estadounidenses estables por pesos volátiles. El principal mercado bursátil argentino revirtió las ganancias previas y cayó alrededor de un 2% tras los comentarios de Trump.

Bessent afirmó en la reunión del martes que el paquete, cuyos detalles completos no se han anunciado, se basa en la continuidad de las políticas económicas impulsadas por la administración Trump.

Mucho antes de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk arrasara con los departamentos del gobierno estadounidense, Milei empleó su propia "motosierra" contra el gobierno argentino, eliminando decenas de miles de empleos del sector público para abordar un déficit fiscal de larga data. Milei también creó un ministerio de desregulación para abordar sectores donde, según las autoridades, los precios locales eran artificialmente altos debido a la falta de competencia.

"Volver a las políticas peronistas provocaría un replanteamiento", afirmó Bessent.

Sin embargo, Bessent añadió que el paquete de ayuda no dependía de que Argentina pusiera fin a un acuerdo de línea de intercambio independiente con China.

El rescate económico para Argentina representa una medida inusual para Estados Unidos, especialmente bajo una administración que ha evitado en gran medida las intervenciones extranjeras importantes.