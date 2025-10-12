Ciudadanos en Palm Beach, Florida que compren comestibles en los supermercados Publix, podrán portar armas de fuego abiertamente

Los floridanos que compren comestibles y otros artículos para el hogar podrán portar armas de fuego abiertamente mientras recorren los pasillos de Publix, la cadena de supermercados más grande del estado, anunció la compañía el jueves.

12 de octubre de 2025.-La noticia se conoció aproximadamente dos semanas después de que un tribunal estatal de apelaciones dictaminara la inconstitucionalidad de la prohibición en Florida de portar armas de fuego abiertamente, informó Johnny Díaz Reportando desde Miami Beach para Los Tiempos de Nueva York.

La decisión del 10 de septiembre del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Tallahassee anuló las restricciones vigentes desde 1987.

En respuesta a una consulta sobre el fallo, Publix declaró el jueves que la compañía cumple con la ley estatal, incluida la decisión sobre la portación abierta de armas de fuego que entró en vigor el mes pasado.

“A partir del 25 de septiembre de 2025, la ley de Florida permite la portación abierta de armas de fuego”, según el comunicado. “Publix cumple con todas las leyes federales, estatales y locales”. “Tratar a los clientes con dignidad y respeto es una convicción fundamental en Publix”, continuó.

En cualquier caso en que un cliente genere una experiencia de compra amenazante, errática o peligrosa, ya sea que porte un arma de fuego abiertamente o no, contactaremos a las fuerzas del orden locales para proteger a nuestros clientes y empleados.

Una portavoz de Publix no dio más detalles. En una publicación en redes sociales tras el fallo del mes pasado, James Uthmeier, el nuevo fiscal general del estado, citó el fallo judicial al afirmar que el porte abierto de armas ahora es "la ley del estado".