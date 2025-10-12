Gaceta Oficial 43.215 miércoles 17 de septiembre 2025

2025-09-17 Gaceta Oficial 43215

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resoluciones mediante las cuales se otorga la Orden a la Paz, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución que delega en Danny Ramón Ferrer Sandrea, en su carácter de Superintendente Nacional Antidrogas de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), oficina nacional dependiente jerárquicamente de este Ministerio, Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada - Ordenadora de Pagos, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican.

Resolución que otorga la Orden a la Paz, en su Única Clase, a los ciudadanos que en ella se mencionan, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que designa a Daniel Enrique Aguilar Briceño, como Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, en calidad de Encargado.

Providencia que designa a Alcides José Montilla Marín, como Gerente Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACITE

NUEVA ESPARTA

Providencia que designa a Luz Celeste De La Rosa Figueroa, como Coordinadora de Administración Encargada de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Nueva Esparta (FUNDACITE NUEVA ESPARTA).

FUNDACITE TÁCHIRA

Providencia que designa a Lissette Katerine Valero Guerrero, como Directora en calidad de Encargada en la Dirección de Fomento para la Ciencia y la Tecnología, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Táchira (FUNDACITE TÁCHIRA).

Providencia que designa a Deysi Carolina García Bonilla, como Coordinadora Encargada en el Área de Programas Estudiantiles de la Dirección de Fomento para la Ciencia de Tecnología, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Táchira (FUNDACITE TÁCHIRA).

Providencia que designa a Nancy Marisela Sánchez Sayago, como Directora de Planificación, Administración y Finanzas, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Táchira (FUNDACITE TÁCHIRA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a las ciudadanas que en ella se mencionan, como Directoras (E) de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especifican, todas ellas adscritas a la Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida.

Resolución que designa a la ciudadana y ciudadano que en ella se mencionan, como Directores de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) que en ella se especifican, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS (BAER), S.A.

Providencia que designa a Javier Luciano Marquina Moreno, como Gerente General del Aeropuerto Internacional OSCAR MACHADO ZULOAGA ubicado en Charallave y el Aeropuerto Internacional METROPOLITANO, ubicado en los Valles del Tuy, ambos en el estado Miranda.

Providencia que designa a Ronald Alexander Mordiz Fernández, como Gerente General de los aeropuertos del estado Nueva Esparta: Aeropuerto Internacional G/J SANTIAGO MARIÑO, Aeropuerto Nacional TCNEL ANDRÉS MIGUEL SALAZAR MARCANO ubicado en la Isla de Coche y Aeródromo ISLA LA TORTUGA.

