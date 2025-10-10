Gaceta Oficial 43.214 martes 16 de septiembre 2025

2025-09-16 Gaceta Oficial 43214

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ONAPRE

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, por la cantidad de ciento setenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos diecinueve Bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 175.555.219,95).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, por la cantidad de ciento cuarenta y cinco millones doscientos mil Bolívares (Bs. 145.200.000,00).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, por la cantidad de trescientos diecinueve mil novecientos cuarenta Bolívares (Bs. 319.940,00).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, por la cantidad de un millón ciento cincuenta y dos mil ciento sesenta y nueve Bolívares (Bs. 1.152.169,00).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, por la cantidad de cuatro millones ochocientos quince mil novecientos cuarenta y siete Bolívares (Bs. 4.815.947,00).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, por la cantidad de once millones ciento treinta y ocho mil ciento un Bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 11.138.101,92).

Providencia que procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, por la cantidad de tres millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos doce Bolívares con ocho céntimos (Bs. 3.882.512,08).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO EXTERIOR

Resolución que designa a Deivy Jesús Pérez Raga, como Director General de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, en calidad de Encargado.

Resolución que designa a Arminda Corina Guerrero Peñalver, como Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, en calidad de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE ZULIA

Providencia que designa a Edgar Alexander Mendoza Delgado, como Director de la Oficina de Atención al Ciudadano, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Zulia (FUNDACITE ZULIA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Luis Alberto Montilla Villegas, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Portuguesa, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a Isaura Salas de Azuaje.

Resolución que otorga el beneficio de Pensión de Sobreviviente, a Rosa Virginia García Hernández.

MlNISTERIO PÚBLICO

Resolución que delimita las Fases del Proceso Penal de las Fiscalías Centésima Décima Primera y Centésima Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Sistema de Responsabilidad Penal de los y las Adolescentes, para Intervenir en las Fases Intermedia, de Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, por la de Fiscalías Centésima Décima Primera y Centésima Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Sistema de Responsabilidad Penal de los y las Adolescentes, para Intervenir en las Fases de Investigación, Intermedia, de Juicio Oral y Ejecución de Sentencia.

Resolución que delimita las Fases del Proceso Penal de las Fiscalías Nonagésima Tercera y Centésima Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, para Intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, por la de Fiscalías Nonagésima Tercera y Centésima Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, para Intervenir en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

