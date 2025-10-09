Laetitia James, la fiscal general de Nueva York que derrotó a Trump en la corte, acusada por el Departamento de Justicia

9 de octubre de 2025.-La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue imputada el jueves en Alexandria, Virginia, mientras el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump continúa presentando cargos contra sus oponentes políticos, informó CNN.com.

James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca con vencimiento en 2023 que obtuvo para comprar una casa en Norfolk, Virginia. El gran jurado presentó dos cargos por delitos graves: fraude bancario y falsa declaración a una institución financiera.

Su primera comparecencia ante el tribunal está programada para el 24 de octubre en Norfolk. Según la acusación formal, James afirmó en la documentación de la hipoteca que una casa que compró en Norfolk sería su segunda residencia.

Esta afirmación le permitió obtener condiciones de préstamo favorables que no están disponibles para propiedades de inversión, según la fiscalía.

Sin embargo, la fiscalía alega que James no usó la casa y, en su lugar, la alquiló a una familia de tres. Alegan que declaró falsamente en las solicitudes de préstamo que la residencia sería una segunda vivienda, cuando, según alegan, James sabía que la usaría como propiedad de inversión.

Según la acusación, James recibió una tasa hipotecaria más baja sobre la propiedad como hipoteca secundaria de la que habría obtenido si se hubiera tratado como una propiedad de inversión. La fiscalía alega que James obtuvo ganancias indebidas por $18,933 durante la vigencia del préstamo. Los cargos surgen mientras Trump sigue pidiendo que sus enemigos sean procesados ​​en los tribunales.

El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente el miércoles de presuntamente haber hecho una declaración falsa en un procedimiento del Congreso.

El Departamento de Justicia también ha abierto una investigación contra el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, el senador demócrata de California, Adam Schiff, y otros. "Esto no es más que una continuación del desesperado uso de nuestro sistema judicial por parte del presidente", declaró James en un comunicado.

"Estos cargos carecen de fundamento, y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio", añadió. "Las acciones del presidente constituyen una grave violación de nuestro orden constitucional y han suscitado duras críticas de miembros de ambos partidos".