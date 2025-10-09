Impulsan producción de medicamentos nacionales

Autoridades nacionales y representantes de la industria farmaceútica

9 de octubre de 2025.- Con el fin de impulsar la producción de medicamentos en el país, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, sostuvo una reunión con representantes de los laboratorios farmacéuticos Leti, MegaLabs, Elmor, Polinac y Spefar.



El encuentro, al que asistió la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, se realizó en la sede de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), para fortalecer y diversificar este sector.



Jiménez comentó que se abordaron temas como la priorización de medicamentos esenciales y nuevas tecnologías terapéuticas, así como el control, verificación de la calidad y respectiva permisología de importación de todas los medicinas que ingresan al país.



También se abordaron los aportes del sector científico para controlar vectores transmisores de fiebre amarilla, dengue, malaria y Zika.