Hinterlaces: 94% de los venezolanos rechaza una intervención militar extranjera

9 de octubre de 2025.- El más reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Hinterlaces revela que el 94% de los venezolanos está en desacuerdo con una intervención militar extranjera contra Venezuela, mientras que solo un 4% se manifiesta a favor.



La encuesta por muestreo fue aplicada sobre un total de mil 200 entrevistas en todo el país y da un margen de error de 3%. El sondeo forma parte de los estudios regulares de percepción política y social que realiza la firma.



Los resultados reflejan un amplio consenso ciudadano en defensa de la soberanía nacional, en momentos donde persisten las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y la región latinoamericana.



La encuesta confirma que la sociedad venezolana rechaza de manera contundente cualquier intento de intervención extranjera y apuesta por soluciones pacíficas, institucionales y soberanas.

