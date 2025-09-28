Intelectuales de Argentina rechazan reunión de Milei con Netanyahu

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), capítulo Argentina, a través de un comunicado rechazó la reunión entre el mandatario argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebrado en Nueva York en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La REDH calificó el gesto de Milei hacia Netanyahu de afrenta pública y una deshonra a la memoria del pueblo argentino, distinguido por su lucha histórica en defensa de los derechos humanos. Además, las autoridades de la referida organización resaltaron que el actual mandatario de su país no lo representan.

Advierten del aislamiento internacional de Israel, el cual no puede revertirse con gestos políticos despreciables como el protagonizado por Milei. Asimismo, conforme al documento emitido, la reunión incluyó saludos afectuosos, sonrisas y fotografías oficiales, lo cual implica un aval simbólico al genocidio en curso contra el pueblo palestino.

Estados Unidos vetó recién un fallo de alto al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, hecho descrito por la REDH como una muestra del desprecio al multilateralismo y a las resoluciones internacionales, resaltó el pronunciamiento difundido en el comunicado.