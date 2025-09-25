CPNB incauta más de 500 kilogramos de marihuana en el estado Lara

Por: | | Versión para imprimir

Credito: SNA Prensa Mpprijp

25 de sr[iembre de 2025.-Funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) incautaron un total de 519 kilogramos de marihuana en el sector La Esperanza 1 de Pavia, municipio Iribarren del estado Lara, informó prensa CPNB.

Según el reporte oficial, la comisión policial interceptó tres camionetas y un vehículo que ingresaban desde el estado Falcón.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 603 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Anticorrupción y Contraloría Social