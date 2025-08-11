Estados Unidos: Jen Pawol hace historia al ser la primera mujer en ser arbitra principal de un juego de beisbol de Grandes Ligas

Los resultados de la histórica árbitra de la MLB, Jen Pawol, en su debut detrás del home finalmente están disponibles.

11 de agosto de 2025.'Jen Pawol cantó el 92.72% de las bolas y strikes con precisión en su primera aparición en el home.

Jen Pawol hizo historia en la MLB el fin de semana al ser la primera árbitra en participar en un partido de Grandes Ligas tras más de una década en las ligas menores, informó CNN.com.

Si bien debutó en las bases durante la doble cartelera del sábado entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami, estuvo detrás del plato por primera vez durante el último partido de la serie el domingo.

Ya está disponible la tarjeta de calificaciones de Pawol como árbitra.

UmpScorecards, que recopila datos de todos los árbitros de home a lo largo de la temporada, compartió los resultados del rendimiento de Pawol del domingo. Según el medio, cantó con precisión el 92.72% de las bolas y strikes, con 140 de 151 lanzamientos cantados correctamente.

El promedio de los árbitros esta temporada ha sido del 94,23 %, según los datos.

JEN PAWOL HACE HISTORIA COMO LA PRIMERA ÁRBITRO MUJER DE LA MLB: "HOY SU SUEÑO SE HIZO REALIDAD"

Al analizar más a fondo el informe, la precisión de Pawol en las bolas cantadas fue del 95 %, con cinco de las 104 bolas cantadas incorrectamente. El promedio de los árbitros esta temporada es del 97 %.

En cuanto a la precisión de los strikes cantados, su marca fue del 88 %, el promedio de todos los árbitros en 2025. Cantó seis de los 47 strikes incorrectamente, según el informe.

Si bien la precisión relativa fue un 1,4 % inferior a la esperada, Pawol recibió una excelente evaluación del mánager de los Marlins, Clayton McCullough, después del partido.

Creo que está muy serena ahí atrás. Manejó el juego muy bien. Un gran día para ella. Un gran día para las Grandes Ligas de Béisbol. La felicité de nuevo por eso porque es todo un logro.

Pawol, quien jugó sóftbol en la Universidad de Hofstra, pasó 10 temporadas en las ligas menores, árbitra en más de 1200 partidos. Dijo que "el sueño se hizo realidad" cuando entró corriendo al campo durante la doble jornada del sábado, donde la afición del Truist Park de Atlanta la ovacionó con fuerza.

"Todavía lo vivo, y estoy muy agradecida con mi familia, con las Grandes Ligas de Béisbol por crear un ambiente de trabajo tan increíble, con los árbitros con los que trabajo; tenemos una camaradería increíble. Trabajamos duro, pero nos divertimos. Y estoy muy agradecida", dijo Pawol.