Son la mayor amenaza para a humanidad, en este momento

(VIDEO) Eurodiputada Irene Montero, denucia la posición de la Union Europea con respecto a Israel y Estados Unidos

Por:

Europa se arrodilla ante los deseos de Israel y EEUU

Credito: Agencias

EEUU ha sido el único pais en lanzar una boba atómica

Lunes, 11 de agosto de 2025. La Union Europea se ha convertido en un títere de Estados Unidos e Israel denunció la eurodiputada española Irene Montero.




