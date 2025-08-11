Principal
Son la mayor amenaza para a humanidad, en este momento
(VIDEO) Eurodiputada Irene Montero, denucia la posición de la Union Europea con respecto a Israel y Estados Unidos
Por:
Agencias
|
Lunes, 11/08/2025 03:25 PM
|
Europa se arrodilla ante los deseos de Israel y EEUU
EEUU ha sido el único pais en lanzar una boba atómica
Lunes, 11 de agosto de 2025. La Union Europea se ha convertido en un títere de Estados Unidos e Israel denunció la eurodiputada española Irene Montero.
