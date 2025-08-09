Manifestaciones del Día de los trabajadores en Estados Undidos planificadas para protestar contra la agenda autoritaria y antiobrera de Trump

"Los multimillonarios obtienen ganancias récord mientras nosotros perdemos gente a diario", declaró un organizador. "Y estamos afrontando el momento a través de movilizaciones, conversaciones y capacitación. Somos más los nuestros que ellos".

9 de agosto de 2025.'El Día del Trabajo de este año, sindicatos y grupos de derechos laborales instan a sus defensores a renunciar a las tradicionales barbacoas y picnics, conocidos por poner fin a la temporada de verano, y a celebrar en su lugar miles de manifestaciones a nivel nacional "para denunciar la agenda multimillonaria" que perjudica a las familias trabajadoras e impulsa el ascenso autoritario del presidente estadounidense Donald Trump, Informó Julia Conley para SueñosComunes.com.

Los sindicatos que representan a docentes y otros trabajadores se unen a otras organizaciones de defensa para convertir el Día del Trabajo de 2025, el 1 de septiembre, en "un día de protesta y reclutamiento", y una oportunidad para fortalecer sus campañas nacionales contra los ataques de Trump a la atención médica, la Seguridad Social y otros programas de protección social.

Mientras la administración Trump supervisa despidos masivos en el gobierno federal y recorta las protecciones laborales y los servicios sociales con el objetivo de transferir más de un billón de dólares en exenciones fiscales al 1% más rico de los estadounidenses, grupos como Ciudadano Público Democracia Popular pasarán el día "conectando con 30 millones de trabajadores, capacitando a miles de nuevos líderes para crear ciudades y estados 'preparados para la huelga' y apoyando mutuamente sus luchas locales para detener los abusos en el lugar de trabajo", según el primero.

"El régimen de Trump está llevando a cabo la agenda más antisindical y antiobrera de la historia moderna de Estados Unidos", declaró Robert Weissman, copresidente de Public Citizen. Los esfuerzos antisindicales de Trump son mucho mayores que el ataque de [el expresidente Ronald] Reagan al sindicato de empleados de tráfico aéreo; está trabajando para destruir la independencia de [la Junta Nacional de Relaciones Laborales] y ha perpetrado posiblemente la mayor transferencia de riqueza de la historia de los trabajadores a los superricos. Este Día del Trabajo, los estadounidenses se unen para rechazar la agenda autoritaria y antiobrera de Trump y exigir la sociedad que queremos y necesitamos.

En el Día del Trabajo, los trabajadores de todas las razas y de todos los rincones de este país se unirán para demostrarles, detener su agenda e impulsar una democracia que realmente priorice las necesidades de los trabajadores.