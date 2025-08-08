Cabello: Venezuela lucha más eficaz contra la droga desde que se rompió el vínculo con la DEA

8 de agosto de 2025.-El vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana, Política y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, indicó que desde que el Gobierno Bolivariano rompió los vínculos con la Administración para el Control de Drogas (DEA), se lleva a cabo una acción más eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, dado que dicho organismo estadounidense solía realizar operaciones narcóticas, informó Prensa Mpprijp.

"Lo que es cierto es que donde opera el mayor cartel del mundo es en Estados Unidos; ahí está la DEA. Desde que rompimos con la DEA, aquí en Venezuela se liberó de ese yugo de las entradas controladas de la DEA. La DEA obligaba a funcionarios de Venezuela a realizar entradas controladas, que no eran más que la forma de ellos dejar pasar grandes cargamentos", expresó Cabello Rondón.

Asimismo, el también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acusó a la oposición de usar las bandas del narcotráfico para subsistir políticamente con el dinero de la droga, dado que tales grupos extremistas de la derecha pretenden imponer organizaciones delictivas en las zonas populares del país.

Finalmente, aseguró que el Gobierno Bolivariano derrotará a cualquier grupo delictivo o banda vinculada a la droga, con el fin de preservar la paz en nuestra nación.