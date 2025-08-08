Explosión de tanquillas eléctricas deja un herido en Bello Monte

Un incendio se registró en una acometida eléctrica subterránea en el sector Bello Monte bajo, afectando especialmente a las Residencias Belloral, ubicadas en la calle Baldó, lo cual según indica un reporte del cuerpo de bomberos de Caracas, se propagó hacia dos vehículos y una moto que se encontraban aparcadas en el lugar.

El evento dejó como saldo a un hombre de 67 años herido con quemaduras a nivel facial y tórax y fractura de clavícula, producto de una caída

Los efectivos del cuerpo de bomberos realizaron labores de combate y extinción de las llamas, mitigando el riesgo existente y brindaron la atención prehospitalaria a la persona lesionada para su posterior traslado en unidad al hospital Domingo Luciani.

El suceso afectó el servicio eléctrico de zonas aledañas. Vecinos reportaron afectación del servicio eléctrico en parte de Sabana Grande, Bello Monte, Colinas de Bello Monte y Las Mercedes.

Cabe destacar que también se activó personal de Corpoelec y el investigador de incendios y otros siniestros del Cuerpo de Bomberos de Caracas, según destaca el informe preliminar.