El Gabinete de Israel aprueba un nuevo plan para ocupar la ciudad de Gaza

8 de agosto de 2025.-El gabinete de seguridad de Israel aprobó la propuesta del primer ministro Netanyahu para la ocupación de la ciudad de Gaza, según declaró un alto funcionario israelí, informó Axios.com.

Por qué es importante: La decisión, tomada tras más de 10 horas de consultas en el gabinete de seguridad, constituye la primera fase de una ofensiva que podría incluir la ocupación de toda la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El presidente Trump ha decidido no intervenir y dejar que el gobierno israelí tome sus propias decisiones, según informaron funcionarios estadounidenses.

Se esperaba que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieran órdenes de desalojo antes de la nueva ofensiva contra alrededor de un millón de palestinos que se encuentran en la ciudad de Gaza y sus alrededores, según informaron funcionarios israelíes.

Lo que dicen: "El gabinete de seguridad aprobó la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás. Las FDI se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza y, al mismo tiempo, brindar ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", declaró la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

Antes de la reunión de gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzarían una nueva ofensiva para ocupar toda la Franja de Gaza y erradicar a Hamás.

"Pretendemos controlar toda Gaza. No queremos conservarla. Queremos un perímetro de seguridad. Queremos entregar Gaza a las fuerzas árabes que la gobernarán adecuadamente", declaró Netanyahu en una entrevista con Fox News.