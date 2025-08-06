Estados Unidos confiscó superyate de $ 325 millones de Oligarca ruso Suleiman Kerimov

6 de agosto de 2025.-El superyate de seis cubiertas y 105 metros de eslora fue construido en 2017 y confiscado por el gobierno estadounidense en 2022, publicó, información privilegiada de negocios.

Se venderá en subasta cerrada el 10 de septiembre. Los interesados deberán abonar un depósito de 10 millones de euros.

Un yate de 325 millones de dólares que perteneció a un oligarca ruso ya está a la venta.

El gobierno estadounidense subasta el Amadea, un superyate de 105 metros de eslora confiscado al multimillonario sancionado Suleiman Kerimov en 2022.

El yate, construido en 2017 por el astillero alemán Lürssen, tiene capacidad para 16 huéspedes en 8 camarotes y 36 tripulantes.

El yate ofrece numerosas comodidades en sus seis cubiertas, incluyendo gimnasio, piscina de 9,7 metros, jacuzzi al aire libre, cine privado y helipuerto.

"Este es quizás el barco más espectacular, exigente y hermoso que jamás hayamos visto", declaró Bob Toney, presidente de National Maritime Services, en el comunicado de prensa de la subasta el martes. "Una oportunidad como esta para propietarios exigentes es excepcional, quizás única en la vida".

El comprador del yate tendrá garantizado un "descuento sustancial sobre el precio original", según la información proporcionada por un representante de Fraser Yachts, la agencia de yates de lujo que representa la venta de Amadea.

El representante añadió que el yate ha permanecido prácticamente intacto desde su incautación.