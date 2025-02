Liberan a seis detenidos estadounidenses tras la visita del enviado espacial de Trump a Venezuela

Seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela fueron liberados este viernes tras la reunión que sostuvieron Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Nicolás Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, informó el propio Trump en una publicación de X.

Poco antes, Grenell había publicado en la misma red social una fotografía de seis hombres vestidos de azul, sonrientes en el interior de un avión, pero sin revelar detalles de sus identidades, las razones por las cuales estaban detenidos en el país sudamericano o los cargos que enfrentaban.

La visita de Grenell a Caracas se conoció a primera hora del viernes y llega 11 días después de que escribiera en X, el día de la toma de posesión de Trump, que la diplomacia "estaba de regreso" y que había hablado con varios funcionarios del gobierno venezolano para comenzar reuniones de inmediato. El Gobierno de Venezuela calificó su cita con Maduro como respetuosa.

Además de la migración y el impacto de las sanciones económicas en el país caribeño también tocaron el tema de los estadounidenses detenidos en Venezuela "incursos en delitos en el territorio nacional", de acuerdo con un comunicado de la Cancillería venezolana.

"Ellos acaban de hablar con el presidente Trump y no podían parar de agradecerle", escribió el funcionario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes la liberación de seis prisioneros estadounidenses por parte de Venezuela.

«Me acaban de informar que traeremos a casa a seis rehenes de Venezuela. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!», escribió Trump en sus redes sociales.

JUST BEEN INFORMED THAT WE ARE BRINGING SIX HOSTAGES HOME FROM VENEZUELA. THANK YOU TO RIC GRENELL AND MY ENTIRE STAFF. GREAT JOB!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2025

Las autoridades venezolanas detuvieron a ciudadanos estadounidenses y otros países a lo largo de los últimos meses de 2024, acusándolos de participar en presuntos planes contra Maduro impulsados por Washington.